Враг непрерывно штурмует Авдеевку, - боец ВСУ Войтко

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Выполняем задачи на Авдеевском направлении. Ситуация сложная, враг атакует. Есть контратаки ВСУ, которые имеют успех, но у врага на Авдеевском направлении сосредоточено много живой силы и техники. Противник пытается окружить город с юга и севера. На юге российские кафиры пытаются продвигаться от Водяного и Опытного, к северу от Красногоровки, но до окружения Авдеевки российским оккупантам еще очень далеко, - подчеркнул Войтко.

По словам военнослужащего Вооруженных Сил Украины, украинские подразделения крепко удерживают позиции и наносят оккупантам значительные потери.

"На Авдеевском направлении враг применяет схожую тактику, которую они применяют в Бахмуте - это почти непрерывные штурмы. Враг теряет много живой силы. Возле Авдеевки продолжаются жесткие и напряженные бои", - подчеркнул Войтко.