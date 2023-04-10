Враг непрерывно штурмует Авдеевку, - боец ВСУ Войтко
Военнослужащий ВСУ Александр Войтко отметил, что возле Авдеевки продолжаются жесткие и напряженные бои
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Выполняем задачи на Авдеевском направлении. Ситуация сложная, враг атакует. Есть контратаки ВСУ, которые имеют успех, но у врага на Авдеевском направлении сосредоточено много живой силы и техники. Противник пытается окружить город с юга и севера. На юге российские кафиры пытаются продвигаться от Водяного и Опытного, к северу от Красногоровки, но до окружения Авдеевки российским оккупантам еще очень далеко, - подчеркнул Войтко.
По словам военнослужащего Вооруженных Сил Украины, украинские подразделения крепко удерживают позиции и наносят оккупантам значительные потери.
"На Авдеевском направлении враг применяет схожую тактику, которую они применяют в Бахмуте - это почти непрерывные штурмы. Враг теряет много живой силы. Возле Авдеевки продолжаются жесткие и напряженные бои", - подчеркнул Войтко.
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