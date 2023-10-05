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Эксклюзив

"Враг немного подзаглох": военнослужащий ВСУ о снижении активности армии РФ на Горловском направлении

5 октября, 2023 четверг
09:41
Война с Россией

Евгений Иевлев, военнослужащий ВСУ по Горловскому направлению, считает, что ни о какой инициативе противника нельзя говорить, потому что он перебрасывает свои боекомплекты и личный состав на другие направления, где есть у него слабые места

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Уже где-то неделя-полтора плотность обстрелов упала. Была определенная активация врага после успеха наших собратьев у Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки, но эти активные действия происходили в течение 3-4 дней. Возможно, это связано с тем, что противнику боекомплекта или личному состав нужен больше где-то на других направлениях. А сейчас ситуация малоактивна со стороны российских военных, что позволяет нам делать определенные уловки. Не очень могу вам об этом пока сообщать, но тактически и позиционно даже есть немного положительные изменения на полосе, которую контролирует наше подразделение" , – рассказал военнослужащий ВСУ.

По его словам, любые изменения на фронте – это динамика. Но, что враг немного подзаглох , дает возможность больше обнаруживать и еще дальше дронами долетать, заглядывая во вражеские тылы.

"Не так давно нам удалось совершить рекордный полет за 9 км FPV-дроном. Еще в июне мы начали активно использовать эти дроны, однако противник оттащил свою технику вглубь где-то на 5 км. На сегодняшний день мы на 8-9 км залетаем без ретранслятора, но Такую работу можем проводить не в условиях активного огня. Потому что, когда стреляют минометы и САУ, то голову не можешь поднять, не то, что Mavic вынести", - Евгений Иевлев.

Боец ВСУ считает, что снижение враждебной активности означает переход противника в формат, в котором он вынужден "тушить происходящие в них пожары" и укреплять там, где слабо. То есть, ни о какой наступательной инициативе врага мы не можем говорить. Скорее российским военным больше нужны боекомплекты в тех направлениях, где они проседают.

"У врага положительная ситуация только в человеческом ресурсе, однако не с тем, который умеет воевать. Вы же видите, как они из каждого перемещения тех же вагнеровцев пытаются сделать безумный информационный повод, чтобы продать мотивацию своему войску. Противник уже прибегает ко всем методам, что свидетельствует о том, что у них не есть хорошая ситуация на линии фронта. И на нашем направлении россияне немного снизили активность, потому что, видимо, не считают его перспективным для наступления, поэтому и опрокидывают боекомплекты и личный состав на другие направления", - резюмировал Иевлев .

  • 3 октября Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинские войска занимают более неопределенные "выгодные" позиции в районе Андреевки, россияне безрезультатно пытаются продвинуться в этом направлении.
  • 4 октября Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районе Марьинки, и еще 6 - у Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.
  • 5 октября в Институт изучения войны (ISW) отмечено, что украинские защитники продолжают наступательные действия и продвинулись вперед в районе Бахмута Донецкой области и Новопрокоповки в Запорожской области.
Украина
оружие
російська армія
Донетчина
безпілотник
наступление ВСУ
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