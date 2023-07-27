Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Мы сейчас находимся в Серебрянском лесничестве, работаем над уничтожением врага. В этом лесничестве противник нас немного поддавливает с севера, со стороны населенных пунктов Красная Диброва и Кузьмино, пытается работать артиллерией и заводить небольшие группы пехоты. Ситуация тяжелая, но стабильная и контролируемая", – рассказал офицер Национальной гвардии Украины.

Александр Дорошенко добавил, что враг каждый день работает по всему лесу, не только по позициям, а обстреливает все лесничество и артиллерией, и минометами, и танками.

"Ситуация усложняется несколько последних недель, но мы держимся. Сначала работает вражеская артиллерия, если какие-то позиции им удалось занять, то потом группы противника у 10-15 военных пытаются захватывать наши окопы. Здесь есть своя специфика, враг достаточно близко расположен на расстоянии где-то 50" -80 метров. Происходят минирования как с нашей стороны, так и со стороны противника, поэтому здесь уже идут контактные бои", - сказал Дорошенко.