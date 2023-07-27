Враг немного поддавливает с севера в Серебрянском лесничестве в Луганской области, - офицер Нацгвардии Дорошенко
Александр Дорошенко, офицер Национальной гвардии Украины, отметил, что противник в Луганской области со стороны населенных пунктов Красная Диброва и Кузьмино пытается работать артиллерией и заводить небольшие группы пехоты
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Мы сейчас находимся в Серебрянском лесничестве, работаем над уничтожением врага. В этом лесничестве противник нас немного поддавливает с севера, со стороны населенных пунктов Красная Диброва и Кузьмино, пытается работать артиллерией и заводить небольшие группы пехоты. Ситуация тяжелая, но стабильная и контролируемая", – рассказал офицер Национальной гвардии Украины.
Александр Дорошенко добавил, что враг каждый день работает по всему лесу, не только по позициям, а обстреливает все лесничество и артиллерией, и минометами, и танками.
"Ситуация усложняется несколько последних недель, но мы держимся. Сначала работает вражеская артиллерия, если какие-то позиции им удалось занять, то потом группы противника у 10-15 военных пытаются захватывать наши окопы. Здесь есть своя специфика, враг достаточно близко расположен на расстоянии где-то 50" -80 метров. Происходят минирования как с нашей стороны, так и со стороны противника, поэтому здесь уже идут контактные бои", - сказал Дорошенко.
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