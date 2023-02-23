Враг не смог перерезать логистику Бахмута, – экс-командир полка Азов Жорин
Экс-командир полка Азов, майор ВСУ Максим Жорин отметил, что на Бахмутском направлении происходит обеспечение позиций ВСУ всем необходимым
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Ситуация тяжелая вокруг Бахмута и в городе. Несмотря на огромные потери, враг бросает новые и новые подразделения каждый день, но достичь своих целей не может. На севере от Бахмута противник, к сожалению, продвигается по 50 метров. На юге от Бахмута ситуация другая, на некоторых участках есть успех у ВСУ по продвижению вперед", - заметил Жорин.
Экс-командир полка Азов также добавил, что вокруг Бахмута критической ситуации нет, но бои идут каждый день.
"Противник мечтал обрезать логистику Бахмута и надеялся на его захват, но этого не получилось у врага. Есть дороги, которые частично имеют вражеский огневой контроль, но это не критично. Несмотря на временные успехи врага, логистику Бахмута захватчики перерезать не смогли и не смогут. Обеспечение города, эвакуация раненых, обеспечение позиций ВСУ, обеспечение оснащением и боекомплектом происходит. Удерживать позиции в Бахмуте и вокруг - возможно", - подчеркнул Жорин.
- Напомним, ранее в разведке минобороны Великобритании утверждали, что в предыдущие сутки Угледар оказался под мощным обстрелом: предположительно, РФ готовится к очередным наступательным операциям в этом районе.
- В ближайшее время российская армия стремится захватить ключевые населенные пункты Донбасса, чтобы к лету захватить всю Донецкую и Луганскую области.
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