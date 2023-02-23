Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация тяжелая вокруг Бахмута и в городе. Несмотря на огромные потери, враг бросает новые и новые подразделения каждый день, но достичь своих целей не может. На севере от Бахмута противник, к сожалению, продвигается по 50 метров. На юге от Бахмута ситуация другая, на некоторых участках есть успех у ВСУ по продвижению вперед", - заметил Жорин.

Экс-командир полка Азов также добавил, что вокруг Бахмута критической ситуации нет, но бои идут каждый день.

"Противник мечтал обрезать логистику Бахмута и надеялся на его захват, но этого не получилось у врага. Есть дороги, которые частично имеют вражеский огневой контроль, но это не критично. Несмотря на временные успехи врага, логистику Бахмута захватчики перерезать не смогли и не смогут. Обеспечение города, эвакуация раненых, обеспечение позиций ВСУ, обеспечение оснащением и боекомплектом происходит. Удерживать позиции в Бахмуте и вокруг - возможно", - подчеркнул Жорин.