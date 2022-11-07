Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"ВСУ вышли на позиции, которые дают возможность в перспективе провести наступательные действия в Херсонской области. На тактическом уровне противник пытается атаковать наши позиции. У противника еще есть ресурсы держать оборону и продвигаться вперед", - отметил Костенко.

По его словам, враг не уходит с правобережного плацдарма Херсонщины.

"Войска противника перегруппировываются и могут пытаться захватить выгодные для себя позиции. По разным оценкам у россиян есть на Херсонском плацдарме до 30 тыс. личного состава. Впереди тяжелые бои за освобождение украинских территорий", - добавил Костенко.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тайно провел переговоры по войне России против Украины с ближайшим окружением российского диктатора Владимира Путина.

НАТО считает , что победа ВСУ в Херсоне будет иметь не только военное значение, но и дипломатическое, поскольку поражение РФ в большом населенном пункте по пути к Крыму может начать реальные мирные переговоры с Москвой.

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