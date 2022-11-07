Враг не отходит с правобережного плацдарма Херсона и сконцентрировал до 30 тыс. личного состава, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко отметил, что сейчас не происходит активных боевых действий на Юге страны
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"ВСУ вышли на позиции, которые дают возможность в перспективе провести наступательные действия в Херсонской области. На тактическом уровне противник пытается атаковать наши позиции. У противника еще есть ресурсы держать оборону и продвигаться вперед", - отметил Костенко.
По его словам, враг не уходит с правобережного плацдарма Херсонщины.
"Войска противника перегруппировываются и могут пытаться захватить выгодные для себя позиции. По разным оценкам у россиян есть на Херсонском плацдарме до 30 тыс. личного состава. Впереди тяжелые бои за освобождение украинских территорий", - добавил Костенко.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тайно провел переговоры по войне России против Украины с ближайшим окружением российского диктатора Владимира Путина.
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