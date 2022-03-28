Враг не оставляет попытки атаковать Борисполь, наши ВСУ дают достойный ответ, - Борисенко
Городской глава города Борисполь Владимир Борисенко сообщил, что оккупанты пытаются организовывать боевые выходы в сторону города, но наши военные отбивают атаки
Об этом он рассказал в эфире "Еспресо.TV"
“К сожалению, есть очень много предателей Украины. Мы боремся с ДРГ в Борисполе и в этом нам очень хорошо помогает введение комендантского часа на 1,5 суток. Когда наши мирные жители дома, нам легче уничтожать этих предателей. Не хочу сказать, что каждый день, но очень часто задерживаем вражеские ДРГ. – рассказал Борисенко
Борисенко отметил, что среди ДРГ мало жителей Российской Федерации. По его словам, это украинцы, в основном, из восточной части Украины и Крыма.
“ДРГ есть и мы с ними успешно боремся. Хочу поблагодарить наших спецслужб, которые вовремя их обнаруживают и уничтожают. Враг не оставляет попыток атаковать Борисполь. Они ежедневно пытаются делать боевые выходы, но всегда получают ответ от наших военных. Оккупанты прячутся по лесам и селам, где еще остались люди.” - добавил Борисенко
- Напомним, 22 марта городской голова Борисполя Владимир Борисенко призвал жителей уехать из города.
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