Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Луганщине ситуация остается крайне тяжелой. Противник предпринимает попытки продвинуться в направлении через Северск и выйти на Славянское направление. Большое количество голы собрали и бросают на наши позиции. Враг не оставляет мысли оккупировать Донетчину", - подчеркнул Шакун.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцева, Сухой Балки и Веселого. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского.

Противник штурмовыми действиями продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях Краматорска и Бахмута.