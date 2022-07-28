Враг не оставляет мысли оккупировать Донетчину, - офицер ТрО Луганщины Шакун
Офицер областной Теробороны Луганской области Сергей Шакун рассказал, что россияне пытаются продвигаться со стороны Углегорской ТЭС на Бахмут и Соледар
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Луганщине ситуация остается крайне тяжелой. Противник предпринимает попытки продвинуться в направлении через Северск и выйти на Славянское направление. Большое количество голы собрали и бросают на наши позиции. Враг не оставляет мысли оккупировать Донетчину", - подчеркнул Шакун.
- На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцева, Сухой Балки и Веселого. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского.
- Противник штурмовыми действиями продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях Краматорска и Бахмута.
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