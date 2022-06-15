Враг не может захватить Николаев, - боец 206 батальона ТрО ВСУ Костинский
Боец 206 батальона ТРО ВСУ Сергей Костинский рассказал, что на южном направлении враг усиливает аэроразведку. Ищет расположение подразделений ВСУ, позиции техники, чтобы сбить наступательный потенциал
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг проводит разведывательные действия, чтобы понять, насколько сложно брать Николаев. ВСУ и ТрО подготовили Николаев к обороне. Созданы оборонные линии. Взять Николаев путем вытеснения ВСУ практически невозможно", - подчеркнул Костинский.
Также боец добавил, что через месяц ситуация значительно улучшилась. Украинская артиллерия проводит качественную контрбатарейную борьбу.
"Нужно немного времени, чтобы у артиллерии у нас был паритет с противником. Не секрет, что россияне преобладают в артиллерии, боеприпасах, броне, но на южном направлении есть положительная динамика. В направлении Херсона совершаются контрнаступательные действия. Сейчас ВСУ разведывает оборону врага и продавливает его там, где находит слабые места. Враг обстреливает города, позиции ВСУ, но у нас высокий боевой дух. Верим в победу", - подчеркнул Костинский.
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