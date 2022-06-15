Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг проводит разведывательные действия, чтобы понять, насколько сложно брать Николаев. ВСУ и ТрО подготовили Николаев к обороне. Созданы оборонные линии. Взять Николаев путем вытеснения ВСУ практически невозможно", - подчеркнул Костинский.

Также боец добавил, что через месяц ситуация значительно улучшилась. Украинская артиллерия проводит качественную контрбатарейную борьбу.

"Нужно немного времени, чтобы у артиллерии у нас был паритет с противником. Не секрет, что россияне преобладают в артиллерии, боеприпасах, броне, но на южном направлении есть положительная динамика. В направлении Херсона совершаются контрнаступательные действия. Сейчас ВСУ разведывает оборону врага и продавливает его там, где находит слабые места. Враг обстреливает города, позиции ВСУ, но у нас высокий боевой дух. Верим в победу", - подчеркнул Костинский.