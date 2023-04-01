Об этом сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр.

По словам чиновника, ситуация на востоке Украины, в районах ведения оборонной операции, остается достаточно сложной.

"Агрессор проводит основные наступательные действия одновременно на четырех направлениях, а именно: Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском", - отметила Маляр.

Она подчеркнула, что РФ сосредоточила основные усилия на установлении контроля над Бахмутом, однако преимущественно не имеет успеха.

"Пытается продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеет незначительные переменные успехи. Но захватить город не может. Вокруг и в самом городе продолжаются жесткие бои", - написала Маляр.

По ее словам, враг ведет наступательные действия в районе Авдеевки с целью оцепить город и блокировать пути снабжения. Кроме того, бои продолжаются в Белогоровке и Марьинке.