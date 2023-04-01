Враг не может захватить Бахмут и пытается окружить Авдеевку, - Маляр
Оккупационная армия РФ ведет наступление сразу на четырех направлениях, однако не может добиться значительного успеха. Россияне пытаются окружить Авдеевку
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр.
По словам чиновника, ситуация на востоке Украины, в районах ведения оборонной операции, остается достаточно сложной.
"Агрессор проводит основные наступательные действия одновременно на четырех направлениях, а именно: Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском", - отметила Маляр.
Она подчеркнула, что РФ сосредоточила основные усилия на установлении контроля над Бахмутом, однако преимущественно не имеет успеха.
"Пытается продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеет незначительные переменные успехи. Но захватить город не может. Вокруг и в самом городе продолжаются жесткие бои", - написала Маляр.
По ее словам, враг ведет наступательные действия в районе Авдеевки с целью оцепить город и блокировать пути снабжения. Кроме того, бои продолжаются в Белогоровке и Марьинке.
- За сутки 31 марта от российской вооруженной агрессии погибли два человека в Авдеевке на Донетчине, еще три человека в области получили ранения.
- Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 1 апреля 2023 года ликвидировали около 173 тысяч 990 российских захватчиков, только за минувшие сутки – 630 человек.
- 31 марта российские захватчики из артиллерии обстреляли Авдеевку в Донецкой области, в результате атаки два человека погибли, среди них младенец. За день до трагедии семью просили эвакуироваться из города.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное