Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Враг не может ни выйти из Бахмута, ни свободно двигаться в нем, ВСУ вышли на много господствующих высот, - Маляр

Враг не может ни выйти из Бахмута, ни свободно двигаться в нем, ВСУ вышли на много господствующих высот, - Маляр

29 августа, 2023 вторник
21:04
Война с Россией

Замминистра обороны Ганна Маляр рассказала, что ситуация на фронте динамичная, враг находится в ловушке в Бахмуте, ведь не может ни выйти из города, ни свободно двигаться в нем

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"У нас ситуация развивается достаточно динамично по всем направлениям, но вся эта динамика в текстах и видео обычно звучит как "продолжаются тяжелые бои". На самом же деле там очень активно развивается ситуация", - пояснила Маляр.

Она рассказала, что сейчас ВСУ неплохо продвигаются на Бахмутском направлении, наши воины смогли взять много господствующих высот. Поэтому враг пытается отвлечь Силы обороны на других направлениях.

"Если говорить о Востоке, там неплохо мы продвигаемся по Бахмутскому направлению, это собственно то, что больше всего врага донимает, и поэтому они пытаются отвлечь наши усилия по другим направлениям. Там мы двигаемся по южному флангу. Мы уже и так вышли на много господствующих высот, и собственно враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу продвигаться тоже не могут. На Востоке сейчас больше говорят о боях в Клещевке, Курдюмовке, Андреевке. Действительно, там продолжаются бои. И там есть у нас успехи", – рассказала заместительница министра.

Маляр сообщила, что враг пытается перетащить подразделения Сил обороны на Купянско-Лиманское направление.

"Была активизация врага, недели две назад началась очень высокая их активность - обстрелы, войска подтянули. Наши их очень мощно остановили и уничтожили. Они восстанавливаются, осуществляют там сейчас перегруппировку и не оставляют своих планов туда двигаться", - добавила Маляр.

По ее словам, по граничащей с Беларусью северной границе россияне перебрасывают свои войска и резервы тех подразделений, которые они как раз используют в наступлении на Купянском и Лиманском направлениях.

Заместительница также поделилась деталями о ситуации на востоке.

"О ситуации на Востоке, в районе Авдеевки и Марьинки с января 2023 года продолжается наступление врага. Там не просто бои, там очень ожесточенная борьба 2 мощных противников, у нас там стоят очень сильные бригады. Враг фактически Марьинку взять под контроль не может, и это уже почти год длится, на столько мощно мы держим оборону... Авдеевку они хотят окружить, они даже не собираются туда заходить, потому что боятся увязнуть в таких боях, как в Бахмуте, и по сути Авдеевка и Марьинка – это один из эпицентров на Востоке", – говорит она.

Маляр добавила, что основное направление для наступления ВСУ – это Юг.

"Если для врага Восток и мы там преимущественно в обороне, кроме Бахмутского направления, то на юге враг в обороне. Запорожская область, Херсонская под обстрелами. По этим двум областям враг в обороне. Это значит, что мы там совершаем наступательные действия", - объяснила она.

  • В населенном пункте Михайловка Херсонской области оккупанты проводят рейды из-за отказа получить российский паспорт, а также угрожают местной тюрьмой и депортацией.
Луганщина
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Бахмут
Анна Маляр
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
на фото скріншот відео моменту вибуху в Енергодарі
28 августа, 2023 понедельник
Во временно оккупированном Энергодаре раздался взрыв в казарме кадыровцев
Сергей Згурец
28 августа, 2023 понедельник
Згурец объяснил, к какой линии обороны противника продвигаются ВСУ после освобождения Работиного
Каталін Новак
28 августа, 2023 понедельник
"Не вижу ни одного военного решения": президент Венгрии призвала Зеленского начать переговоры с РФ
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.47
    Покупка 37.47
    Продажа 38.25
  • EUR
    Покупка 40.62
    Продажа 41.71
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
29 августа
21:20
Эксклюзив
Зеленский заявил о "дожимании" РФ в Крыму: Огрызко рассказал, что это может значить
21:16
Только для гуманитарных целей: Швейцария дарит Украине машину для разминирования с сопутствующим оборудованием
20:43
Ракеты для ПВО, артснаряды и Javelin: США выделяют пакет военной помощи Украине на $250 млн
20:19
Исследование: 50% опрошенных украинцев не смотрят национальный телемарафон, 56% - узнают новости из Telegram
20:10
Государственные картографы КНР обозначили спорную с РФ территорию как исключительно китайскую
20:09
Эксклюзив
"Как оправдание Гитлера": религиовед Черноморец о превознесении Папой Римским русского империализма
20:01
В Херсонской области оккупанты угрожают украинцам тюрьмой и депортацией за отказ от паспортов РФ, - Генштаб
20:01
OPINION
Герои наших сказок всегда выбирали битву
20:00
Raiffeisen Bank
Не ушел из РФ: антитеррористический центр Чехии начал расследование по Raiffeisen Bank International
19:25
В Польше из-за вспышки легионеллеза умерли уже 14 человек: власти отвергают вероятность саботажа
19:07
Обзор
Победные новости 552 дня войны: на левом берегу Херсонщины снова развевается украинский флаг, а оккупанты отступают на Запорожском направлении
18:26
Всемирная федерация бадминтона разрешила участие в соревнованиях игроков из РФ и Беларуси в нейтральном статусе
18:18
В Британии масштабный сбой в работе аэропортов: власти исключают вероятность кибератаки
18:05
OPINION
Московское государство – это государство ритуализированной лжи
18:05
Обновлено
Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге. Похороны прошли в закрытом режиме
18:03
Причастны экс-мэр и местные бизнесмены: НАБУ разоблачило схему завладения имуществом аэропорта "Одесса"
18:00
Как приготовить капустняк. Рецепты на разный вкус
17:55
В Таллине покажут украинскую ленту "Мирный-21"
17:49
Украина за время контрнаступления потеряла только 5 из 71 танка Leopard 2. Экипажи выжили, - СМИ
17:44
Даниил Гетманцев
Гетманцев уточнил, о каком органе для проверки бизнеса говорил Зеленский
17:32
Эксклюзив
Олег Дунда
Нардеп Дунда: если приравнивать коррупцию к госизмене, подследственность должна оставаться у антикоррупционных органов
17:26
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:24
За три месяца работы Коллегиального органа Минобороны показатели по закупкам лучше, чем за предыдущие 4 года: исследование
17:23
Ко Дню памяти погибших защитников в интернет выложили книгу-фотоальбом Макса Левина "Иловайск"
16:55
В Украину разрешили ввозить донорскую кровь из-за границы в экстренных ситуациях
16:42
Возле Москвы из-за атак дронов глушат сигнал GPS: это влияет на безопасность полетов самолетов
16:37
"Списала" более 50 уклонистов: в Киевской области СБУ разоблачила главу военной медкомиссии
16:34
В Словакии состоится неделя украинского кино
16:30
ЮНИСЕФ при поддержке правительства Японии передал Украине 3 тыс. доз вакцин против гепатита А
16:26
Эксклюзив
Эксперт Defense Express назвал главную причину возможной дополнительной мобилизации в России
16:20
Олег Барна с побратимами, погибшими во время штурма в Донецкой области, посмертно награждены орденами Украины
16:15
ГБР приступило к расшифровке "черных ящиков" самолетов, разбившихся на Житомирщине
16:06
германия полиция
В Германии арестовали россиянина: подозревают в отправке частей для БПЛА в РФ
16:03
Смартфон
"Современные технологии приводят к трагедиям": оккупанты отказались включать мобильный интернет на Луганщине
16:03
OPINION
Пророссийские проекты в Украине – не мимикрия под избирателя, а попытка сохранить "русский мир"
16:02
В Москве Гиркина оставили под арестом до 18 сентября
15:58
Эксклюзив
Депутат Херсонского облсовета: на левом берегу Днепра возле Антоновского моста развевался украинский флаг
15:58
Зеленский: Украина готова заключить с Японией двустороннее соглашение по гарантиям безопасности
15:57
Нардеп Гунько, подозреваемый во взятке $85 тыс., был оставлен под стражей
15:49
На фото украинское поле пшеницы
Польша может продлить запрет на экспорт украинской агропродукции, - Аграрный совет
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV