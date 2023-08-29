Враг не может ни выйти из Бахмута, ни свободно двигаться в нем, ВСУ вышли на много господствующих высот, - Маляр

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"У нас ситуация развивается достаточно динамично по всем направлениям, но вся эта динамика в текстах и видео обычно звучит как "продолжаются тяжелые бои". На самом же деле там очень активно развивается ситуация", - пояснила Маляр.

Она рассказала, что сейчас ВСУ неплохо продвигаются на Бахмутском направлении, наши воины смогли взять много господствующих высот. Поэтому враг пытается отвлечь Силы обороны на других направлениях.

"Если говорить о Востоке, там неплохо мы продвигаемся по Бахмутскому направлению, это собственно то, что больше всего врага донимает, и поэтому они пытаются отвлечь наши усилия по другим направлениям. Там мы двигаемся по южному флангу. Мы уже и так вышли на много господствующих высот, и собственно враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу продвигаться тоже не могут. На Востоке сейчас больше говорят о боях в Клещевке, Курдюмовке, Андреевке. Действительно, там продолжаются бои. И там есть у нас успехи", – рассказала заместительница министра.

Маляр сообщила, что враг пытается перетащить подразделения Сил обороны на Купянско-Лиманское направление.

"Была активизация врага, недели две назад началась очень высокая их активность - обстрелы, войска подтянули. Наши их очень мощно остановили и уничтожили. Они восстанавливаются, осуществляют там сейчас перегруппировку и не оставляют своих планов туда двигаться", - добавила Маляр.

По ее словам, по граничащей с Беларусью северной границе россияне перебрасывают свои войска и резервы тех подразделений, которые они как раз используют в наступлении на Купянском и Лиманском направлениях.

Заместительница также поделилась деталями о ситуации на востоке.

"О ситуации на Востоке, в районе Авдеевки и Марьинки с января 2023 года продолжается наступление врага. Там не просто бои, там очень ожесточенная борьба 2 мощных противников, у нас там стоят очень сильные бригады. Враг фактически Марьинку взять под контроль не может, и это уже почти год длится, на столько мощно мы держим оборону... Авдеевку они хотят окружить, они даже не собираются туда заходить, потому что боятся увязнуть в таких боях, как в Бахмуте, и по сути Авдеевка и Марьинка – это один из эпицентров на Востоке", – говорит она.

Маляр добавила, что основное направление для наступления ВСУ – это Юг.

"Если для врага Восток и мы там преимущественно в обороне, кроме Бахмутского направления, то на юге враг в обороне. Запорожская область, Херсонская под обстрелами. По этим двум областям враг в обороне. Это значит, что мы там совершаем наступательные действия", - объяснила она.