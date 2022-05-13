Враг не имеет успеха в штурмовке городов Луганщины, но много разрушений, - глава ВА Северодонецкого района Власенко
Роман Власенко, глава военной администрации Северодонецкого района рассказал о сложной и неоднозначной ситуации вокруг городов и городков Луганской области
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
Глава ВА Северодонецкого района отметил, что ВСУ держит оборону и, с военной точки зрения, ситуация в регионе контролируется.
"Успеха в окружении Лисичанска и Северодонецка враг не имеет. Все попытки форсировать г. Северский Донец также безуспешны, вчера (12 мая, - ред.) у врага была очередная неудачная попытка и снова сожжена вражеская техника. По другим направлениям ситуация примерно похожа. в Воеводовке и Рубежном. Рельеф такой, что с одной стороны Рубежное выходит на Северодонецк , а с другой стороны на Новодружеск , поэтому ситуация сложна и неоднозначна", - сообщил Власенко.
Роман Власенко добавил, что работа вражеской авиации и артиллерии добавляет проблем и ущерба, не позволяет восстановить газ и электроэнергию, очень ограничены возможности эвакуации и подвоза гуманитарной помощи.
- 11 мая глава Луганской ОГА Сергей Гайдай информировал , что оккупанты 15 раз открывали огонь по жилым кварталам Луганщины за сутки. Также 11 мая кафиры 26 раз обстреляли Северодонецк, Рубежное, Горное, Врубовку, Камышеваху и Тошковку, повредили 24 дома.
- ЗА 12 мая кафиры 31 раз в сутки обстреляли Луганщину . Они обстреляли около 60 домов, городов, в результате чего вспыхнул пожар и погиб мужчина, также скончался подросток, раненный накануне.
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