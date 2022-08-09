Враг не имеет существенных продвижений на Харьковщине, - военнослужащий ВСУ Пархоменко
Сергей Пархоменко, военнослужащий ВСУ, убежден, что запугивание врага относительно наступления на Харьков значительно преувеличено, потому что противник при всем обеспечении даже со стороны Казачьей Лопани не может продвинуться в сторону областного центра
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Сергей Пархоменко отметил, что Харьковская область имеет разные зоны военных действий, где идут бои, например, в направлении Рубежное, Дементиевка, также оккупировано Изюмское направление с территорией Волчанска и дальше в Луганскую область.
"В целом ситуация непростая, враг использует ствольную артиллерию, обстреливает Харьков, а также максимально разрушает населенные пункты и наносит вред позициям ВСУ. Россияне часто пугают, что планируют начать наступление на Харьков, но у них нет ресурсов, потому что даже не могли со стороны Казачьей Лопани продвинуться в сторону Харькова, несмотря на то, что имеют свою группировку, склады с боеприпасами, множество артиллерии и других средств поражения, т.е. действительности. Я не наблюдаю действий и сил россиян идти на Харьков или осаждать город", - отметил военнослужащий ВСУ.
Пархоменко подытожил, что оперативная ситуация в Харьковской области демонстрирует отсутствие у противника успехов или серьезной передислокации, потому что он не может удержать одновременно и Донецкое направление, и Юг, и Харьковское направление.
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