Враг не имеет существенных продвижений на Харьковщине, - военнослужащий ВСУ Пархоменко

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Сергей Пархоменко отметил, что Харьковская область имеет разные зоны военных действий, где идут бои, например, в направлении Рубежное, Дементиевка, также оккупировано Изюмское направление с территорией Волчанска и дальше в Луганскую область.



"В целом ситуация непростая, враг использует ствольную артиллерию, обстреливает Харьков, а также максимально разрушает населенные пункты и наносит вред позициям ВСУ. Россияне часто пугают, что планируют начать наступление на Харьков, но у них нет ресурсов, потому что даже не могли со стороны Казачьей Лопани продвинуться в сторону Харькова, несмотря на то, что имеют свою группировку, склады с боеприпасами, множество артиллерии и других средств поражения, т.е. действительности. Я не наблюдаю действий и сил россиян идти на Харьков или осаждать город", - отметил военнослужащий ВСУ.



Пархоменко подытожил, что оперативная ситуация в Харьковской области демонстрирует отсутствие у противника успехов или серьезной передислокации, потому что он не может удержать одновременно и Донецкое направление, и Юг, и Харьковское направление.

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