Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы все это боремся, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что заявление РФ об уходе войск с правого берега – это не "жест доброй воли"
Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.
"Юг. Понемногу двигаемся, укрепляем позиции шаг за шагом. В информационном пространстве сегодня очень много радостей, и понятно почему. Но эмоции наши должны быть сдержанными – всегда во время войны. Кормить врага всеми деталями наших операций точно не буду на юге, то ли на востоке, то ли где-нибудь еще. Когда будет наш результат, каждый это увидит. Обязательно. Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает. Может, не так, как в новостях. Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не идет, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы все это боремся. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врага, это всегда потеря жизней наших героев", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- 9 ноября президент Владимир Зеленский предостерег российского агрессора от попыток взорвать Каховскую ГЭС и предупредил, что это означает объявление войны всему миру.
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