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Враг наступает на трех направлениях и продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра

14 ноября, 2022 понедельник
08:42
война с Россией

Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, однако украинские защитники отбили атаки в районе 7 населенных пунктов

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ от 14 ноября.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Cил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях ", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Курдюмовка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

Враг не прекращает обстрелы населенных пунктов и позиций украинских подразделений вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Так, от ударов российских оккупантов пострадал город Харьков и населенные пункты Харьковской области.

В общей сложности, за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня .

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Сиверском направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Николаевка, Зализный Мост, Леоновка Черниговской области, а также Волковка, Заруцкое, Сосновка, Ходыно, Фотовиж, Уланово, Сварково, Волфино, Павловка и Кондратовка на Сумщине
  • на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Возрожденское, Уды, Стрелка, Огирцево, Аниськино, Амбарное, Колодязное и Каменка Харьковской области
  • на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Невское
  • на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Верхнекаменное, Спирное, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Клищиевка
  • на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки
  • на Новопавловском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка и Времевка
  • на Запорожском направлении – из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Ольговское и Зализнычное

На Таврическом направлении огневому поражению из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов рядом с линией столкновения. Непосредственно артиллерийские обстрелы враг совершил по Высшетарасовке, Доброй Надежде и Ильинке Днепропетровской области.

  • В ночь на 13 ноября Силы обороны в районе Каиры Херсонской области уничтожили боеприпасы и около 40 российских оккупантов. Украинская авиация в течение минувших суток нанесла по врагу 16 ударов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 11 районов сосредоточения противника, а также 2 других важных цели врага.
  • Вооруженные Силы Украины также уничтожили в Чернобаевке российскую радиолокационную станцию "Подлет". Эту новейшую РЛС начали поставлять в армию РФ в 2015 году.

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Луганщина
Сумщина
Николаевщина
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