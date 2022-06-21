Враг наступает на Бахмутском направлении и пытается установить полный контроль над Северодонецком, - Генштаб ВСУ

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

На Славянском направлении , неподалеку от Богородичного и Долины, украинские воины отразили штурмовые действия оккупантов.

Враг систематически совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Грушуваха, Вернополья, Адамовка и Мазановка. Нанес авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры неподалеку Богородичного.

На Краматорском направлении активных действий противник не вел. Обстреливал позиции сил обороны по ствольной артиллерии, реактивным системам залпового огня и минометам по линии столкновения.

На Северодонецком направлении продолжает обстрелы подразделений украинских войск из артиллерии разных калибров. Нанес авиаудары вблизи Устиновки, Горного и Лисичанска. Не прекращает штурмовые действия для установления полного контроля над городом Северодонецк. Кроме этого города воины Украины успешно противодействуют штурмам в районах населенных пунктов Сиротино и Белая Гора.

На Бахмутском направлении, в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигорье, противник ведет наступательные действия, бои продолжаются. Кроме того, враг цинично обстрелял гражданскую инфраструктуру недалеко от Покровского, Николаевки и Белогоровки.

На Авдеевском направлении нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка.

Осуществил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Очеретино, Авдеевка, Каменка, Нетайлово, Никольское и Орехово.

На Кураховском направлении зафиксирован авиаудар вблизи Щербаков. Защитники Украины пресекли попытки вражеских штурмовых действий в районе Марьинки. Противник скрылся.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел.

На Южнобужском направлении противник терпит потери. Пытаясь сдержать подразделения сил обороны Украины, обстреливает из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы Муравьевки, Тополиного, Белой Криницы и Марьиного. Враг нанес авиационные ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районе Очакова и Куцуруба. Ведет воздушную разведку БПЛА.

Однако одновременно враг усиливает фортификационное оборудование передовых позиций сооружением долговременных огневых точек.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивается на содержании занятых рубежей, пытается не допустить выхода украинских подразделений в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дмитровка, Чугуев, Коробочкино, Старая Гнилица и Базалиевка.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

В Генштабе отмечают, что в акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся 5 носителей высокоточного оружия.

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