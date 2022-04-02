Враг настойчиво проводит воздушную разведку, давит и атакует с неба, но мы готовы противодействовать, - ОК "Юг"

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Оперативного командования "Юг".

"Деморализованный и озверевший оккупант продолжает изыскивать резервы и способы реализации своих подлых планов. Враг настойчиво проводит воздушную разведку, давит и атакует с неба. Все риски - с моря, воздуха и на суше - нами учтены, все действия противника тщательно отслеживаются. Силы охраны и обороны – на страже границ и защите региона", - говорится в сообщении.

В командовании призвали жителей приграничных городов быть бдительными и ответственными, не подвергать себя опасности, а в случае обнаружения подозрительных лиц, немедленно сообщать соответствующим подразделениям сил охраны и обороны региона.

Несмотря на неприятельские нападения, обстановка в Одесском регионе остается стабильной и контролируемой, заверили в командовании.

Напомним, вчера российские войска в очередной раз обстреляли Одесчину. Стреляли "Искандеры" из Крыма.

Впоследствии ОК "Юг" заявило, что часть летевших на Одесчину ракет обезвредила украинская ПВО.

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