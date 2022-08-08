Враг наращивает системы противовоздушной обороны на Волынском и Полесском направлениях

Об этом передает Генштаб ВСУ.

Утром 8 августа на Волынском и Полесском направлениях в положении и действиях противника без существенных изменений. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны.

В свою очередь , на Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа.

По состоянию на утро 8 августа оккупанты пытались вести штурмовые действия недалеко от Бахмута, Зайцева, Яковлевки и Вершины, наступали в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, но успеха не имели и отошли. В свою очередь ВСУ отразили наступательные действия врага в направлениях Марьинки, Шевченко и Верхнекаменского.

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