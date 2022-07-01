Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

"Ситуация стабильно напряжена, враг наращивает силы и время от времени делает попытки идти на прорыв с целью окружения Славянска. Мы отслеживаем такие попытки и вовремя их нейтрализуем. Противник пытается усиливаться, обстреливает не только военные позиции, но и многие населенные пункты на Изюмском направлении", - отметила Мария Чашко.

Заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" отметила, что силы противника немалы и недооценивать их нельзя, однако украинские силы надежно удерживают позиции и имеют успехи в уничтожении вражеской техники на Изюмском направлении.

"Враг в основном артиллерией обстреливает населенные пункты, приближенные к линии фронта. Но спорадически противник использует авиацию и наносит дальние удары" – рассказала Чашка.

Мария Чашка считает, что Харьков противнику захватить никогда не удастся, как когда-то не удалось взять Киев, а скорее враг будет пытаться выполнять свой план-минимум по сосредоточению сил на захвате Донетчины, Луганщины и приближенных к ним территорий.

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