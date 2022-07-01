Враг наращивает силы с целью окружения Славянска, - заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Чашка
Мария Чашка, заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" считает, что враг будет пытаться выполнять свой план-минимум по сосредоточению сил на захвате Донетчины, Луганщины и приближенных к ним территорий
Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.
"Ситуация стабильно напряжена, враг наращивает силы и время от времени делает попытки идти на прорыв с целью окружения Славянска. Мы отслеживаем такие попытки и вовремя их нейтрализуем. Противник пытается усиливаться, обстреливает не только военные позиции, но и многие населенные пункты на Изюмском направлении", - отметила Мария Чашко.
Заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" отметила, что силы противника немалы и недооценивать их нельзя, однако украинские силы надежно удерживают позиции и имеют успехи в уничтожении вражеской техники на Изюмском направлении.
"Враг в основном артиллерией обстреливает населенные пункты, приближенные к линии фронта. Но спорадически противник использует авиацию и наносит дальние удары" – рассказала Чашка.
Мария Чашка считает, что Харьков противнику захватить никогда не удастся, как когда-то не удалось взять Киев, а скорее враг будет пытаться выполнять свой план-минимум по сосредоточению сил на захвате Донетчины, Луганщины и приближенных к ним территорий.
- 24 июня в Харьковской области россияне убили по меньшей мере одного человека, еще 9 ранили, обстреляли дома, офисы и хозяйственные сооружения
- 25 июня командир харьковского спецподразделения "Азов" Константин Немичев рассказал , что на Харьковщине противник стягивает технику
- 28 июня Генштаб ВСУ сообщил, что войска РФ ведут штурмовые действия в Харьковском направлении
- 29 июня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов информировал, что в Харьковской области россияне за сутки убили одного человека, ранили еще 6, в том числе ребенка
- 29 июня РФ активно обстреливала Харьковскую область из танков, минометов и реактивной артиллерии
- 29 июня Институт исследования войны сообщил, что российские войска продолжают наступление на Харьковщине, используя боевой потенциал России для незначительных достижений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.54
Покупка 34.54Продажа 35.25
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 36.92
- Актуальное
- Важное