Враг наращивает минно-взрывные заграждения на Бахмутском направлении, - Генштаб
На Бахмутском направлении ВСУ успешно отбили атаку противника в районе Григоровки Донецкой области, враг продолжает наращивать минно-взрывные заграждения
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 27 сентября.
Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения врага
Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
В свою очередь подразделениями ракетных войск нанесены поражения по зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийских средствах противника.
Россияне за день нанесли 44 авиаудара по территории Украины
Кроме того, враг совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, больница и другая гражданская инфраструктура.
На основных участках фронта в течение суток произошло 14 боевых столкновений
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На других направлениях ситуация такова:
- На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Поповка Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 25 населенных пунктов, среди них Турья Черниговской области; Хлебороб, Чернацкое, Рудак, Рожковичи, Ястребщина Сумской области и Одноробовка, Глубокое, Старица, Гатище Харьковской области.
- На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Бологовки, Кругляковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дворична, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
- На Лиманском направлении от авиационных ударов врага пострадали Надия, Новоегоровка, Невское Луганской области и Сиверск, Спорное, Веселое Донецкой области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровку Луганской области и Спорное, Раздолевку Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары возле Андреевки, Константиновки, Пивничного, Торецка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Николаевка, Марково, Ивановское, Клищиевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области.
- На Авдеевском направлении захватчики нанесли авиационные удары неподалеку от Авдеевки и Водяного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.
- На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 8 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар вблизи Новомихайловки Донецкой области. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаку противника в районе Ривного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
- На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Чаривное, Роботино, Малые Щербаки, Каменское, Плавни Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
- На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары у Николаевки, Бургунки и Ольговки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них город Херсон, Антоновка, Днепровское, Широкая Балка Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что после уничтожения штаба ЧФ РФ наблюдается затишье военно-морской деятельности врага.
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