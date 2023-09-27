Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Враг наращивает минно-взрывные заграждения на Бахмутском направлении, - Генштаб

Враг наращивает минно-взрывные заграждения на Бахмутском направлении, - Генштаб

27 сентября, 2023 среда
20:03
Война с Россией

На Бахмутском направлении ВСУ успешно отбили атаку противника в районе Григоровки Донецкой области, враг продолжает наращивать минно-взрывные заграждения

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 27 сентября.

Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения врага

Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

В свою очередь подразделениями ракетных войск нанесены поражения по зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийских средствах противника.

Россияне за день нанесли 44 авиаудара по территории Украины

Кроме того, враг совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

На основных участках фронта в течение суток произошло 14 боевых столкновений

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Поповка Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 25 населенных пунктов, среди них Турья Черниговской области; Хлебороб, Чернацкое, Рудак, Рожковичи, Ястребщина Сумской области и Одноробовка, Глубокое, Старица, Гатище Харьковской области.
  • На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Бологовки, Кругляковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дворична, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
  • На Лиманском направлении от авиационных ударов врага пострадали Надия, Новоегоровка, Невское Луганской области и Сиверск, Спорное, Веселое Донецкой области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровку Луганской области и Спорное, Раздолевку Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары возле Андреевки, Константиновки, Пивничного, Торецка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Николаевка, Марково, Ивановское, Клищиевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении захватчики нанесли авиационные удары неподалеку от Авдеевки и Водяного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 8 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар вблизи Новомихайловки Донецкой области. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаку противника в районе Ривного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Чаривное, Роботино, Малые Щербаки, Каменское, Плавни Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
  • На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары у Николаевки, Бургунки и Ольговки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них город Херсон, Антоновка, Днепровское, Широкая Балка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

  • Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что после уничтожения штаба ЧФ РФ наблюдается затишье военно-морской деятельности врага.
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
осінній дощ
26 сентября, 2023 вторник
Дожди и прохлада ждут украинцев: синоптик Наталья Диденко рассказала когда именно
Пожежа в районі аеродрому у Підмосков'ї
27 сентября, 2023 среда
Взрывы прогремели в Подмосковье. Очевидцы пишут о пожаре в районе аэродрома
Зґвалтування дитини
26 сентября, 2023 вторник
"Мать не реагировала": задержан житель Днепропетровщины, который насиловал своих троих детей
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 39.98
    Продажа 40.95
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
27 сентября
21:57
Российские киберспортсмены выиграли турнир, но из-за гражданства РФ им не выплатили призовые
20:58
Рефат Чубаров
Следующий удар нужно делать по Москве: мы на это способны, - Рефат Чубаров
20:33
Александер Чеферин
УЕФА возвращает российские юниорские команды в соревнования: как реагирует мир
20:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
На линии Купянск - Сватово - Креминная оккупанты перебазируются: ВСУ сдерживают попытку врага продвигаться. Колонка Сергея Згурца
20:23
Обновлено
"Динамо" сенсационно вылетело из Кубка Украины. Расписание и результаты всех матчей 1/8 финала
20:21
Шеремет
Дело об убийстве Шеремета начали рассматривать сначала
20:16
Над Николаевом сбили российский беспилотник
20:12
Эксклюзив
гривна доллар
Экономист объяснил, что может повлиять на изменение курса валют
20:02
OPINION
Мыколе Рябчуку – 70
20:00
Обзор
Победные новости 581-го дня войны: командующий Тарнавский анонсировал хорошие новости из Таврии, а оккупанты готовятся к обороне в Крыму
19:19
В Ирландии изъяли рекордную партию кокаина весом более 2 тонн
18:55
Эксклюзив
Олег Синютка
"Власть хочет создать новый коррупционный котел": нардеп Синютка о ситуации с "военным" НДФЛ
18:52
РФ запустила фейк, что во Франции украинских беженцев выгнали из приюта ради африканских нелегалов
18:47
Обновлено
Кабмин назначил новых заместителей министра обороны Украины
18:44
Запрет на экспорт зерна был бы знаком, что мы не хотим помогать Украине, — премьер Румынии
18:38
Армия РФ атаковала Донетчину: погиб человек, 4 получили ранения
18:24
Замена Шуфричу: общественность требует назначить нового председателя Комитета по свободе слова
18:20
"Очень досадно, что люди перестали замечать поступки, которые совершают украинцы, не находясь на фронте", - пловец Романчук
18:18
Польская оппозиция: в страну завозят уголь из РФ, несмотря на эмбарго
17:50
ЗАЭС
Россияне могут создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС, – Галущенко
17:43
Министерство обороны Украины
В Минобороны рассказали, будут ли наращивать темпы мобилизации в Украине
17:41
Россияне подготовили огневые позиции на пляжах Евпатории, - партизаны
17:34
АЗК Glusco
Сеть АЗС, принадлежавшая Медведчуку, перешла в управление Укрнафты
17:23
Эксклюзив
В Харькове проводят антитеррористическую операцию: депутат райсовета рассказал детали
17:21
В Киевской области в ДТП погиб младенец и его родители
17:19
OPINION
Свершившиеся факты
17:17
Коллаборант, грабивший местных жителей под видом обысков, получил 13 лет заключения
17:11
Вязать сетки и делать окопные свечи: в РФ предлагают ввести в школах уроки для поддержки войны
17:02
Инфографика
Цены на коммунальные услуги
Коммунальные платежи. Объясняем, какими будут тарифы на свет, воду и газ с 1 октября
16:54
Зерновые разногласия со странами ЕС: Украина назвала условие отзыва исков в ВТО
16:53
Парламент Болгарии поддержал предоставление Украине непригодных для эксплуатации ракет С-300
16:46
Соединенные Штаты допустили Израиль в программу безвизового режима
16:33
Минобороны получило от специмпортера "Прогресс" польские снаряды по завышенным ценам: потери могут составить $1 млрд, - Цензор.НЕТ
15:59
Институт украиноведения избрал заместителем главы Веденеева. Экс-глава УИНП Вятрович назвал назначение недопустимым
15:47
США начали работу над передачей активов РФ Украине, - спецпредставитель Байдена
15:47
Обновлено
В Армению из Нагорного Карабаха выехало более 47 тыс. беженцев
15:33
Премьер Эстонии призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону по примеру своей страны
15:30
ФРГ расследует военные преступления РФ в Гостомеле, где пострадал их гражданин
15:29
Эксклюзив
"Вряд ли враг сможет добиться большего эффекта, чем в прошлом": военный эксперт Мусиенко об интенсивности ракетных атак РФ на Украину
15:26
В Броварах разоблачили судью, который требовал $4 тыс. за "правильное решение вопроса"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV