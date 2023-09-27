Враг наращивает минно-взрывные заграждения на Бахмутском направлении, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 27 сентября.

Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения врага

Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

В свою очередь подразделениями ракетных войск нанесены поражения по зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийских средствах противника.

Россияне за день нанесли 44 авиаудара по территории Украины

Кроме того, враг совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

На основных участках фронта в течение суток произошло 14 боевых столкновений

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Поповка Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 25 населенных пунктов, среди них Турья Черниговской области; Хлебороб, Чернацкое, Рудак, Рожковичи, Ястребщина Сумской области и Одноробовка, Глубокое, Старица, Гатище Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Поповка Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 25 населенных пунктов, среди них Турья Черниговской области; Хлебороб, Чернацкое, Рудак, Рожковичи, Ястребщина Сумской области и Одноробовка, Глубокое, Старица, Гатище Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Бологовки, Кругляковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дворична, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

противник нанес авиационные удары возле Бологовки, Кругляковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дворична, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении от авиационных ударов врага пострадали Надия, Новоегоровка, Невское Луганской области и Сиверск, Спорное, Веселое Донецкой области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровку Луганской области и Спорное, Раздолевку Донецкой области.

от авиационных ударов врага пострадали Надия, Новоегоровка, Невское Луганской области и Сиверск, Спорное, Веселое Донецкой области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровку Луганской области и Спорное, Раздолевку Донецкой области. На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары возле Андреевки, Константиновки, Пивничного, Торецка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Николаевка, Марково, Ивановское, Клищиевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области.

враг нанес авиационные удары возле Андреевки, Константиновки, Пивничного, Торецка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Николаевка, Марково, Ивановское, Клищиевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области. На Авдеевском направлении захватчики нанесли авиационные удары неподалеку от Авдеевки и Водяного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.

захватчики нанесли авиационные удары неподалеку от Авдеевки и Водяного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 8 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар вблизи Новомихайловки Донецкой области. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области.

в течение суток наши защитники успешно отразили 8 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар вблизи Новомихайловки Донецкой области. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области. На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаку противника в районе Ривного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

наши защитники успешно отразили атаку противника в районе Ривного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Чаривное, Роботино, Малые Щербаки, Каменское, Плавни Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

враг нанес авиационный удар неподалеку от Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Чаривное, Роботино, Малые Щербаки, Каменское, Плавни Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары у Николаевки, Бургунки и Ольговки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них город Херсон, Антоновка, Днепровское, Широкая Балка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.