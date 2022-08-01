Враг наращивает группировку на Криворожском направлении

Об этом в фейсбуке передает ОК "Юг".

"Враг продолжает ведение боевых действий на рубежах обороны, наращивает группировку на Криворожском направлении с целью недопущения прорыва наших войск", - говорится в сообщении.



Не исключено, в дальнейшем, создание ударных группировок россиянами.

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