Враг наносит постоянные авиаудары по населенным пунктам Донбасса, - представитель Донецкой ОВА Игнатченко

Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

"Ситуация остается напряженной. Сегодня и ночью, и утром, и в течение дня оккупационные войска РФ продолжали наносить удары по Донецкой области. Авиационные удары потерпела Авдеевка, Марьинка и Курахово. Что касается удара по Кураховому, поскольку российская пропаганда заявляет, что она целит только по военным объектам, то в Курахово бомба прилетела в середину города, приземлилась посреди жилого массива и последствия разрушений довольно серьезные.Пострадали многоэтажки, детский сад.Тоже могу сказать и по остальной территории области области. Сегодня масированным артиллерийским обстрелам подвергся поселок Очеретино, Николаевка и, к сожалению, по состоянию на сегодняшний день известно о трех раненых гражданских: один в Николаевке и двое в Очеретинской общине" – сообщила пресс-секретарь Донецкой ОВА .



Татьяна Игнатченко добавила, что гуманитарная ситуация по области обостряется и не улучшается.



"Как вы знаете, область полностью находится без газоснабжения, частично отсутствует водоснабжение и электричество – это все объясняется враждебными массированными ударами, которые оккупант наносит прицельно по объектам критической инфраструктуры" – отметила Игнатченко.



Также пресс-секретарь Донецкой ОВА отметила, что продолжается эвакуация гражданских людей, в том числе из тех населенных пунктов, где идут тяжелые бои; в области должны остаться военные, правоохранители, представители власти и люди, обеспечивающие жизнедеятельность городов.

5 июня глава Донецкой ОВА Павел Кириленко проинформировал , что в Донецкой области с 24 февраля оккупанты повредили или разрушили по меньшей мере 43 религиозных сооружения

6 июня глава ВГА Авдеевки Виталий Барабаш сообщил , что Авдеевку обстреливают непрерывно, в том числе и жилые дома.

7 июня в минобороны Британии доложили, что Россия усилила обстрелы вблизи Изюма и готовится к наступлению на Донбасс с севера.

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