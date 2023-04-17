Враг нанес удар по Запорожской области: повреждены дачные дома и автомобили
Вечером 16 апреля российские войска нанесли удар по Запорожской области, в результате чего повреждены дачные дома.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малышко.
"Вечером враг коварно атаковал дачные дома. Выбиты стекла, разбиты фасады, автомобили", - написал он.
Пострадавших нет. В настоящее время на месте удара работают соответствующие службы: ликвидируют следственные атаки и фиксируют очередное военное преступление.
- В ночь на 16 апреля россияне совершили массированную атаку на Запорожскую область. В Камышевасе пострадала местная церковь, в которой не проводили службу, разрушения подверглись и зданию рядом.
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