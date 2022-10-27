Враг нанес удар по одной из общин Киевщины

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Враг нанес удар по одной из общин области. Все службы на месте. Идет ликвидация пожара", - написал он.

Впоследствии Кулеба добавил, что прилетов было несколько.

"Наши силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты", – подчеркнул глава Киевской ОВА.

На месте работают спасатели и экстренные службы. Продолжается ликвидация пожара и последствий удара.

По предварительным данным, жертв и раненых в результате удара нет. Информацию о разрушениях пока не сообщают. Кулеба призывает местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытиях к отбою, не фиксировать место попадания и не выкладывать фото и видео в соцсети.

Также ночью 27 октября обстрелы потерпели окраины Запорожья, есть информация о возникновении пожара. В настоящее время объекты инфраструктуры в городе остаются без электроснабжения. В некоторых зданиях вылетели стекла.

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