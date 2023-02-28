Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне снова обстреляли Херсон. В результате обстрела произошло разрушение частного жилого дома. Есть пострадавшая", - написал он.

Также Ермак отметил, что в результате вражеского удара погиб человек.