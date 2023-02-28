Враг нанес удар по Херсону: погиб человек
Во вторник, 28 февраля, российская армия нанесла удар по Херсону, в результате чего один человек ранен, еще один - погиб
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне снова обстреляли Херсон. В результате обстрела произошло разрушение частного жилого дома. Есть пострадавшая", - написал он.
Также Ермак отметил, что в результате вражеского удара погиб человек.
- За прошедшие сутки, 27 февраля, российская армия 119 раз обстреляла Херсонскую область, пострадали 25 населённых пунктов.
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