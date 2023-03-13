Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил, что в результате обстрела Авдеевки ранения получили по меньшей мере два человека.

Кириленко уточнил, что россияне выпустили по городу две ракеты. Одна из них попала в школу, где расположен гуманитарный пункт.

"Россияне пытаются убить как можно больше мирных жителей области и нанести максимальный материальный ущерб", - написал Кириленко.

Ранее об обстрелах городов сообщил Офис генпрокурора.

Отмечают, что враг обстреливал города из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган". В результате обстрелов повреждены частные домовладения, многоэтажки, хозяйственные постройки и автомобили.

Также в Авдеевке в результате обстрела погибла 46-летняя женщина. В Константиновке четверо мужчин и женщина получили осколочные ранения различной степени тяжести. В настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

На местах попаданий работают прокуроры, правоохранители и спасатели. Также при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).