Враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу, попал в промышленное предприятие
Российские войска снова ударили ракетами по Днепропетровщине. Три ракетных удара были нанесены по Кривому Рогу
Об этом в телеграммах сообщил председатель Днепропетровской ОВА Резниченко.
"Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения", - заметил он.
Информация по пострадавшим уточняется.
Также в Криворожском районе снова обстреляли из "ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины. Людей не задело. Апостолово отчасти без света.
- Утром 25 мая кафиры ударили крылатыми ракетами по Запорожью. Одну из них удалось сбить ПВО.
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