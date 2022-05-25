Враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу, попал в промышленное предприятие

Об этом в телеграммах сообщил председатель Днепропетровской ОВА Резниченко.

"Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения", - заметил он.

Информация по пострадавшим уточняется.

Также в Криворожском районе снова обстреляли из "ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины. Людей не задело. Апостолово отчасти без света.

Утром 25 мая кафиры ударили крылатыми ракетами по Запорожью. Одну из них удалось сбить ПВО.

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