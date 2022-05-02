Враг нанес очередной ракетный удар по объектам городской инфраструктуры Одессы, есть погибшие и раненые

Об этом со ссылкой на официальные данные ОК "Юг" сообщил Одесский городской совет в телеграмм, впоследствии председатель Одесского ОВА Максим Марченко сообщил о погибших и раненых в результате ракетного удара.



"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые", - указал Марченко.



В горсовете отметили, что ракетный удар попал в объекты городской инфраструктуры Одессы.



"По Одесщине нанесен очередной ракетный удар. Есть попадание в объекты городской инфраструктуры Одессы, в частности повреждено одно из религиозных сооружений", – говорится в сообщении горсовета.



Информацию о разрушениях подтвердил также спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.



Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона сообщил, что российская ракета попала в церковь УПЦ.



"Снесло крышу в церкви Московского патриархата", – заметил он.

Напомним, в Одессе задержали 12 диверсантов, которые готовили протесты и массовые беспорядки и хранили оружие и взрывчатку.