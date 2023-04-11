Враг нанес авиационный удар по двум городам Запорожской области

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что удары нанесли российские самолеты Су-35. В то же время глава Запорожской ОВА Юрий Малышко отметил , что по гражданским центрам городов запустили две управляемые ракеты.

Также Малышко добавил, что враг обстреливал из артиллерии Степногорск. Пострадавших нет.

"Враг обязательно ответит за все совершенные преступления на запорожской земле!" – подчеркнул он.