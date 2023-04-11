Враг нанес авиационный удар по двум городам Запорожской области
Во вторник, 11 апреля, российская армия нанесла авиационные удары по Гуляйполю и Орехову Запорожской области
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Он отметил, что удары нанесли российские самолеты Су-35. В то же время глава Запорожской ОВА Юрий Малышко отметил , что по гражданским центрам городов запустили две управляемые ракеты.
Также Малышко добавил, что враг обстреливал из артиллерии Степногорск. Пострадавших нет.
"Враг обязательно ответит за все совершенные преступления на запорожской земле!" – подчеркнул он.
- 11 апреля в Запорожскую область прибыла живая сила врага : в Кирилловку заехали вагнеровцы, а в Мелитополе оккупантов заселили в общежитие.
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