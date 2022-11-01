Враг нанес 60 ракетных и 15 авиационных ударов за минувшие сутки, пострадали более 50 населенных пунктов
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании ВСУ по отдельным направлениям и не прекращает ведение наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Враг продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки, 31 октября, противник нанес 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Удары противника подверглись районам более 50 населенных пунктов, в частности: Соледар, Угледар, Яковловка, Веселое Донецкой области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь поддерживает вооруженную злость русской Федерации против Украины. А Россия продолжает опрокидывание отдельных подразделений на территорию Беларуси. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов с территории этой страны.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелка и Ветеринарное
- на Купянском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кучеровка, Стельмаховка, Мясожаровка, Петропавловка
- на Лиманском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Григоровка и Берестово
- на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещиевка, Бахмут, Бахмутское и Соледар
- на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское и Невельское
- на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времевка, Угледар, Полтавка, Ольговское, Малиновка, Павловка, Новоданиловка
На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более двадцати населенных пунктов вдоль линии столкновения.
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