Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Враг продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки, 31 октября, противник нанес 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись районам более 50 населенных пунктов, в частности: Соледар, Угледар, Яковловка, Веселое Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь поддерживает вооруженную злость русской Федерации против Украины. А Россия продолжает опрокидывание отдельных подразделений на территорию Беларуси. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов с территории этой страны.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелка и Ветеринарное

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелка и Ветеринарное на Купянском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кучеровка, Стельмаховка, Мясожаровка, Петропавловка

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кучеровка, Стельмаховка, Мясожаровка, Петропавловка на Лиманском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Григоровка и Берестово

– из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Григоровка и Берестово на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещиевка, Бахмут, Бахмутское и Соледар

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещиевка, Бахмут, Бахмутское и Соледар на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское и Невельское

– из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское и Невельское на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времевка, Угледар, Полтавка, Ольговское, Малиновка, Павловка, Новоданиловка

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более двадцати населенных пунктов вдоль линии столкновения.