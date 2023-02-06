Враг нанес 5 ракетных и 12 авиаударов и бил из РСЗО: погибли мирные жители, разрушены дома
С начала суток 6 февраля по состоянию на 18:00 российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, а также 36 раз стреляли из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданским объектам Херсона и Голой Пристани
Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
"Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. Захватчики обстреляли районы населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелка, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная в Харьковской области.
На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка – в Луганской области.
На Лиманском направлении россияне стреляли по районам Тернов Донецкой области и Площадки, Краснопоповки, Кременной и Дибровы в Луганской области.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из танков, минометов и артиллерии Спирное, Берестово, Белогоровку, Красную Гору, Бахмут, Клещиевку, Курдюмовку и Озаряновку, на Авдеевском направлении - Авдеевку, Первомайское, Невельское, Новокуловку, Красногоровку, Красногоровку, Красногоровку, Красногоровку.
На Новопавловском направлении враг обстрелял Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву и Нескучное Донецкой области.
В Запорожском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии россияне обстреляли районы свыше 15 населенных пунктов, в том числе Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малую Токмачку и Степное Запорожской области и Великомихайловку на Днепропетровщине.
На Херсонском направлении минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам 12 населенных пунктов, в частности, Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Милово, Антоновка Херсонской области и город Херсон.
На оккупированных территориях захватчики заставляют брать паспорта РФ и агитируют служить в оккупационной армии
"Противник продолжает меры по принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях. Так, в городе Кременная Луганской области работникам так называемых "государственных предприятий ЛНР", которые не находятся в очереди на получение российского паспорта, снижают зарплату на 30%", - сообщает Генштаб ВСУ .
На временно оккупированных территориях Херсона россияне усиливают фильтрационные мероприятия: так, для проверок проукраинского местного населения в Новотроицкое прибыли сотрудники ФСБ.
Кроме того, в Херсонской области захватчики агитируют молодежь присоединяться к российской армии: в школах Скадовского района создают кадетские классы с усиленной военной подготовкой и обещают, что выпускников этих классов будут назначать на сержантские должности в случае вступления на контрактную военную службу.
ВСУ ударили по местам сосредоточения кафиров и позициям ЗРК
Авиация ВСУ с начала суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.
- Ранее Генштаб сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ по состоянию на утро 6 февраля ВСУ уничтожили по меньшей мере 132 160 российских оккупантов .
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