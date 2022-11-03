Об этом передает Генштаб ВСУ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны по отдельным направлениям. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара , совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары российских кафиров подверглись районам более 20 населенных пунктов . Среди них – Купянск Харьковской области, Кременчуг на Полтавщине, Невское Луганской области, Водяное, Угледар, Красногоровка и Невельское Донецкой области, Смела на Черкасщине, Новая Каменка Херсонской области и Терновые Поды на Николаевщине.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и ударных БПЛА, в том числе и с территории Беларуси.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную злость РФ против Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Орликовка и Муравьи Черниговской области и Свободная Слобода, Запсилья и Харьковка Сумской области

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Орликовка и Муравьи Черниговской области и Свободная Слобода, Запсилья и Харьковка Сумской области на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Алисовка, Амбарное, Анискино, Гатище, Глубокое, Зеленое, Казачья Лопань, Красное, Малая Волчья, Мороховец, Огирцево, Охримовка, Снырка области

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Алисовка, Амбарное, Анискино, Гатище, Глубокое, Зеленое, Казачья Лопань, Красное, Малая Волчья, Мороховец, Огирцево, Охримовка, Снырка области на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Каменка, Крахмальное и Фиголовка Харьковской области, Грековка, Невское, Площадка и Суходол на Луганщине и Терны и Ямполевка Донецк области;

– по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Каменка, Крахмальное и Фиголовка Харьковской области, Грековка, Невское, Площадка и Суходол на Луганщине и Терны и Ямполевка Донецк области; на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Зеленополье, Майорск, Нью-Йорк, Опросное, Раздолевка, Северск, Соледар и Спорное Донецкой области;

– из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Зеленополье, Майорск, Нью-Йорк, Опросное, Раздолевка, Северск, Соледар и Спорное Донецкой области; на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерийского вооружения, в районах населённых пунктов Каменка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области;

– из танков и всего спектра артиллерийского вооружения, в районах населённых пунктов Каменка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области; на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Новополь и Павловка Донецкой области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Новополь и Павловка Донецкой области; в Запорожском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка, Малиновка, Новоандреевка, Павловка, Степное и Щербаки Запорожской области.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

За 2 ноября авиация ВСУ нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага. Украинские защитники ударили по сосредоточению вооружения и военной техники РФ, а также позициям средств противовоздушной обороны. Сбиты и 10 беспилотников противника.

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