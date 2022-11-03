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Враг нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара по Украине в сутки

3 ноября, 2022 четверг
10:42
война с Россией

В течение 2 ноября удары российских оккупантов получили районы более 20 населенных пунктов Украины

Об этом передает Генштаб ВСУ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны по отдельным направлениям. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара , совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары российских кафиров подверглись районам более 20 населенных пунктов . Среди них – Купянск Харьковской области, Кременчуг на Полтавщине, Невское Луганской области, Водяное, Угледар, Красногоровка и Невельское Донецкой области, Смела на Черкасщине, Новая Каменка Херсонской области и Терновые Поды на Николаевщине.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и ударных БПЛА, в том числе и с территории Беларуси.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную злость РФ против Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Орликовка и Муравьи Черниговской области и Свободная Слобода, Запсилья и Харьковка Сумской области
  • на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Алисовка, Амбарное, Анискино, Гатище, Глубокое, Зеленое, Казачья Лопань, Красное, Малая Волчья, Мороховец, Огирцево, Охримовка, Снырка области
  • на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Каменка, Крахмальное и Фиголовка Харьковской области, Грековка, Невское, Площадка и Суходол на Луганщине и Терны и Ямполевка Донецк области;
  • на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Зеленополье, Майорск, Нью-Йорк, Опросное, Раздолевка, Северск, Соледар и Спорное Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерийского вооружения, в районах населённых пунктов Каменка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Новополь и Павловка Донецкой области;
  • в Запорожском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка, Малиновка, Новоандреевка, Павловка, Степное и Щербаки Запорожской области.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

  • За 2 ноября авиация ВСУ нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага. Украинские защитники ударили по сосредоточению вооружения и военной техники РФ, а также позициям средств противовоздушной обороны. Сбиты и 10 беспилотников противника.

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