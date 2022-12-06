Враг нанес 17 авиационных ударов и выпустил 70 ракет по Украине в течение суток
5 декабря оккупанты нанесли 17 авиационных ударов и совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Украине. А во время массированной атаки выпустили 70 ракет, однако более 60 - украинским ПВО удалось сбить
Об этом передает в утренней сводке 6 декабря Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки противник нанес массированный ракетный удар по объектам критической и гражданской инфраструктуры Украины. Под поражение оказались жилые дома и объекты критической инфраструктуры Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской и других областей нашего государства.
Противник выпустил по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31П и "Калибр".
В общей сложности более 60 ракет оккупантов уничтожены подразделениями ПВО Сил обороны Украины.
Также за минувшие сутки враг нанес 17 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В настоящее время сохраняется угроза враждебной нанесения ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.
- Россия 5 декабря массированно обстреляла Украину ракетами. В Укрэнерго подтвердили попадание российских ракет в энергетические объекты. Из-за российских обстрелов энергообъектов по всей Украине ввели режим аварийных отключений. В общей сложности украинская ПВО сбила более 60 из 70 российских ракет. За сутки в результате российских ударов погибли четыре человека.
- В свою очередь во время массированного удара РФ по Украине молдавские пограничники обнаружили ракету вблизи города Бричаны.
- Утром 6 декабря спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил , что войска РФ могут нанести новые ракетные удары по территории Украины, поэтому гражданам следует быть готовыми к этому.
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