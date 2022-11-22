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Враг нанес 16 ракетных и авиаударов по Украине, но ВСУ отразили атаки в районах 13 населенных пунктов

22 ноября, 2022 вторник
08:11
война с Россией ВСУ

За минувшие сутки, 21 ноября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка на Луганщине и Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Каменка, Опытное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области

Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке от 22 ноября.

"Российские оккупанты продолжают вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращают наносить удары по объектам промышленности. Пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, осуществляют инженерное оборудование линии обороны, на отдельных направлениях продолжают вести наступательные действия, ведут воздушную разведку", - говорят в Генштабе.

Враг не прекращает обстреливать позиции украинских войск и населенных пунктов рядом с линией столкновения. Продолжает огневое поражение критической инфраструктуры и жилищ гражданского населения.

За минувшие сутки противник нанес 9 авиационных, 7 ракетных ударов и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня . Пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Камышеваха и Новотроицкое Запорожской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника пока не обнаружено.

"Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси", - говорится в сообщении.

На Северском направлении , в приграничных районах Брянской и Курской областей, противник продолжает выполнять задачи по прикрытию российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий. Совершил обстрелы позиций наших подразделений в районе населенного пункта Рожковичи Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет оборону, производит обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. В частности, в районах населенных пунктов Орлянское и Лозовая Харьковской области, Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Макеевка на Луганщине и Терны Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает свои усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов объектов в районах семнадцати населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Опытное, Яковлевка, Веселое и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется на захваченных рубежах. Осуществил обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. От артиллерийского огня противника пострадали районы двадцать одного населенного пункта, в том числе Богоявленка, Времовка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области, а также Гуляйполе, Зализничное, Малиновка, Мирное Запорожской области.

  • 21 ноября украинское войско продолжало наносить потери врагу. Среди пораженного – пара районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункт управления.

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