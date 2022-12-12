Об этом передает глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграме .

"В ночь на 12 декабря, в 00:10, враг наносил минометный обстрел по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", - написал он.

Также Ким рассказал, что 11 декабря в 12:27 враг наносил удары из РСЗО по акватории Очаковской громады.

Ориентировочно в 23:50 в результате вражеского обстрела одного из населенных пунктов Куцурубской громады разрушено хозяйственное помещение, поврежден объект социальной инфраструктуры, жилые дома. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

За сутки 8 декабря рашисты обстреливали Николаевщину минимум четыре раза. В частности, повреждены объекты инфраструктуры, частные дома, многоэтажки и авто.

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