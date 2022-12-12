Враг накрывал минометами акваторию Очаковской громады Николаевщины
В ночь на 12 декабря российские военные прибегли к минометным обстрелам по акватории Очаковской громады
Об этом передает глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграме .
"В ночь на 12 декабря, в 00:10, враг наносил минометный обстрел по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", - написал он.
Также Ким рассказал, что 11 декабря в 12:27 враг наносил удары из РСЗО по акватории Очаковской громады.
Ориентировочно в 23:50 в результате вражеского обстрела одного из населенных пунктов Куцурубской громады разрушено хозяйственное помещение, поврежден объект социальной инфраструктуры, жилые дома. Пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
- За сутки 8 декабря рашисты обстреливали Николаевщину минимум четыре раза. В частности, повреждены объекты инфраструктуры, частные дома, многоэтажки и авто.
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