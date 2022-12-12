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Враг накапливает живую силу и тяжелую технику, чтобы попытаться прорваться на Харьковщине, - офицер Изюмского батальона ТрО Корсунов

12 декабря, 2022 понедельник
14:42
война с Россией

Офицер Изюмского батальона ТрО Юрий Корсунов отметил, что ВСУ готовы к возможным попыткам противника прорвать нашу оборону на Харьковщине

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Из определенных источников поступает информация, что враг накапливает живую силу, стягивает тяжелую технику. Противник рассредоточивается в находящихся под оккупацией населенных пунктах. Украинские защитники все отслеживают. Мы понимаем, где наиболее опасные участки, где возможны попытки прорыва. ВСУ готовы к такому развитию событий", - объяснил Корсунов.

По его словам, на линии фронта активно работает аэроразведка ВСУ.

"Все возможные варианты наступления со стороны врага отслеживаются. Предпринимаем все необходимые действия, чтобы остановить врага. Дать оккупантам достойный отпор, чтобы перейти к активным наступательным действиям", - добавил Корсунов.

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