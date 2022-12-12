Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Из определенных источников поступает информация, что враг накапливает живую силу, стягивает тяжелую технику. Противник рассредоточивается в находящихся под оккупацией населенных пунктах. Украинские защитники все отслеживают. Мы понимаем, где наиболее опасные участки, где возможны попытки прорыва. ВСУ готовы к такому развитию событий", - объяснил Корсунов.

По его словам, на линии фронта активно работает аэроразведка ВСУ.

"Все возможные варианты наступления со стороны врага отслеживаются. Предпринимаем все необходимые действия, чтобы остановить врага. Дать оккупантам достойный отпор, чтобы перейти к активным наступательным действиям", - добавил Корсунов.

11 декабря российские захватчики нанесли удары по 12 населенным пунктам Харьковщины. Также от российского взрывного устройства пострадала женщина

11 декабря заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха заявил , что снег усложняет разминирование Харьковщины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb