Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ситуация напряженная. Противник ротирует, продолжает накапливать силы, обстреливает позиции украинских бойцов и населенные пункты. Враг готовится к наступлению и штурму, чтобы выполнить свою стратегическую задачу - наступать на Славянск. Любые движения врага по продвижению вперед, успешно обезвреживаются" украинскими защитниками. Активизировались ДРГ противника, которые проводят разведку. ВСУ контролирует ситуацию, у врага нет шансов прорваться", - подчеркнула Чашка.

На Бахмутском направлении враг ведет боевые действия, чтобы создать условия для проведения наступления на Бахмут и овладение территорией Углегорской ТЭС. На отдельных направлениях задействовал диверсионно-разведывательные группы и совершенствует инженерное оборудование оборонных позиций

Враг ведет наступление в направлении Григоровки. В свою очередь украинские военные отразили штурм оккупантов неподалеку от Гусаровки, Спорного, Семигорья, Вершины, Покровского и территории Углегорской ТЭС. А вражеская разведка боем в районе Уды Харьковской области полностью провалилась

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