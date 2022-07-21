Враг накапливает силы и готовится наступать на Славянск, - заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Чашка
Заместитель командира батальона "Карпатская Сечь", "Легион Свободы" Мария Чашка рассказала, что на Востоке страны продолжаются массированные артиллерийские обстрелы, работает вражеская авиация, танки
Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".
"Ситуация напряженная. Противник ротирует, продолжает накапливать силы, обстреливает позиции украинских бойцов и населенные пункты. Враг готовится к наступлению и штурму, чтобы выполнить свою стратегическую задачу - наступать на Славянск. Любые движения врага по продвижению вперед, успешно обезвреживаются" украинскими защитниками. Активизировались ДРГ противника, которые проводят разведку. ВСУ контролирует ситуацию, у врага нет шансов прорваться", - подчеркнула Чашка.
- На Бахмутском направлении враг ведет боевые действия, чтобы создать условия для проведения наступления на Бахмут и овладение территорией Углегорской ТЭС. На отдельных направлениях задействовал диверсионно-разведывательные группы и совершенствует инженерное оборудование оборонных позиций
- Враг ведет наступление в направлении Григоровки. В свою очередь украинские военные отразили штурм оккупантов неподалеку от Гусаровки, Спорного, Семигорья, Вершины, Покровского и территории Углегорской ТЭС. А вражеская разведка боем в районе Уды Харьковской области полностью провалилась
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