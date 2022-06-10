Враг накапливает силу на Славянском направлении и готовится к мощному наступлению - командир батальона "Карпатская Сечь" Куцин
Олег Куцин, командир батальона "Карпатская Сечь" из Харьковщины, рассказал, что враг пытается организовать наступательные действия, ведет обстрел из танков и "градов", привлекает артиллерию, минометы
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"На нашем направлении ситуация горячая, именно сейчас на участке, который удерживает "Карпатская Сечь", идет интенсивный бой. Враг пытается организовать наступательные действия, ведет обстрел из танков и "градов", привлекает артиллерию, минометы. Наши бойцы держатся мужественно. Я уверен , что сегодняшнее наступление мы отразим» – подчеркнул командир батальона.
Олег Куцин добавил, что в Харьковской области, ближе к передовой, людей пытаются эвакуировать, но еще много остается мирных жителей. Враг ведет обстрел населенных пунктов, буквально разрушает все, что может безоглядно, без какой-либо системы, то есть вести себя варварски, как всегда себя вели москали.
"Из направления Изюма и Лимана достаточно высока вероятность наступления врага на Славянск. Это мы видим и по данным разведданных, и по оперативной ситуации на нашем участке фронта. Враг накапливает силы именно в направлении Славянска и готовится в ближайшие дни к мощному наступлению. То, что наступление готовится, я подтверждаю и уверен, что мы их встретим достойно", – подчеркнул командир батальона "Карпатская Сечь".
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- Также аналитик Defence Express Сергей Згурец высказал мнение , что есть значительная угроза наступления врага на Славянск и Бахмут.
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