Враг накапливает силу на Славянском направлении и готовится к мощному наступлению - командир батальона "Карпатская Сечь" Куцин

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"На нашем направлении ситуация горячая, именно сейчас на участке, который удерживает "Карпатская Сечь", идет интенсивный бой. Враг пытается организовать наступательные действия, ведет обстрел из танков и "градов", привлекает артиллерию, минометы. Наши бойцы держатся мужественно. Я уверен , что сегодняшнее наступление мы отразим» – подчеркнул командир батальона.

Олег Куцин добавил, что в Харьковской области, ближе к передовой, людей пытаются эвакуировать, но еще много остается мирных жителей. Враг ведет обстрел населенных пунктов, буквально разрушает все, что может безоглядно, без какой-либо системы, то есть вести себя варварски, как всегда себя вели москали.

"Из направления Изюма и Лимана достаточно высока вероятность наступления врага на Славянск. Это мы видим и по данным разведданных, и по оперативной ситуации на нашем участке фронта. Враг накапливает силы именно в направлении Славянска и готовится в ближайшие дни к мощному наступлению. То, что наступление готовится, я подтверждаю и уверен, что мы их встретим достойно", – подчеркнул командир батальона "Карпатская Сечь".

7 июня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил , что на Харьковщине за сутки россияне убили 5 человек, 12 ранили и повредили дома, админздания супермаркет, другие нежилые сооружения

9 июня в результате российского обстрела Харьковщины два человека погибли, 15 получили ранения, повреждены дома и горели леса

Также аналитик Defence Express Сергей Згурец высказал мнение , что есть значительная угроза наступления врага на Славянск и Бахмут.

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