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Главная война с Россией Враг начинает собирать больше разведданных по Николаеву, - полковник Костенко
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Враг начинает собирать больше разведданных по Николаеву, - полковник Костенко

14 июня, 2022 вторник
18:00
война с Россией на фото: Роман Костенко

Полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что противник накапливает силы, глобальных движений не происходит, только тактические перемещения для занятия выгодных позиций

Об этом говорится в эфире Еспресо.

"Враг как обстреливал, так и обстреливает гражданскую инфраструктуру города. Начинает разведывать больше о Николаеве. Вчера был сбит беспилотный летальный аппарат противника. На линии столкновения ситуация особо не меняется. Идут ракетные и артиллерийские обстрелы наших позиций, мы также обстреливаем. Глобальных движений не происходит, только тактические перемещения для занятия выгодных позиций", – отметил полковник.

Как отметил Роман Костенко, "больших изменений не происходит, но политики или блогеры рассказывают о контрнаступлениях, скажу, что их там нет. Также называют освобожденные села, которые уже были под нашим контролем".

"Все стоят на своих местах. Наша задача держать оборону, накапливать силы и уже контрнаступлением или наступлением выбивать противника с нашей территории. С военной точки зрения, угроза Николаеву есть. Противник накапливает силы. Идут серьезные бои и враг достает сюда ракетными системами залпового огня, начали обстреливать крупнокалиберными минометами" – рассказал Костенко.

Роман Костенко добавил, что если есть возможность у людей пока не возвращаться в Николаев, лучше переждать в безопасных местах.

  • 9 июня в Николаевской области россияне обстреляли четыре общины, в результате чего 15 человек получили ранения.
  • На Николаевщине 10 июня РФ обстреляла Широковскую, Ингульскую, Березнеговатскую и Галицыновскую громады, убит человек, поврежден дом.
  • 12 июня под вражескими обстрелами были Николаевский и Баштанский районы. В результате обстрелов травмированы 9 человек.
  • 12 июня СБУ обнародовала перехваченную беседу, в которой захватчик говорит о контратаках украинских военнослужащих на Николаевско-Херсонском направлении. Мол "закрывают" их очень сильно

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