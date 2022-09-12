Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Продолжаем продвижение и это движение достаточно убедительно. Оно имеет влияние не только на географическое смещение враждебных позиций, но и психологическое. Вражеские подразделения, начиная переформатирование, выискивают возможности выйти на контакт с нашими подразделениями, чтобы провести так называемые переговоры об условиях складывания оружия и переходе под эгиду международного гуманитарного права. Они осознают, что зажаты между берегом Днепра и нашими силами", - пояснила Гуменюк.

По ее словам, враг пытается найти способы сохранить себе жизнь.

"Сейчас рассматривается этот вопрос. Потому что есть понимание военной стратегии, которая предусматривает подобные меры. Они готовы перейти под эгиду международного гуманитарного права, то есть пополнить обменный фонд", - отметила Гуменюк.

За 11 сентября украинским военным удалось вытеснить оккупантов из более чем 20 населенных пунктов, однако враг пытается восстановить утраченное положение.

Также после удачных действий, предпринятых Силами обороны на Херсонском направлении, враг понес значительные потери в живой силе.

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