Враг набрал темп, чтобы ускорить захват Бахмута, – заместитель командира Кудряшов
Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов отметил, что количество врагов, пытающихся продвигаться на наши позиции, невероятно велико
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Ситуация напряженная на Бахмутском направлении, враг набрал темп. Если в течение 3-4 месяцев темп был высокий, то сейчас враг увеличил темп, чтобы ускорить попытку захватить Бахмут с его окрестностей", - заметил Кудряшов.
По его словам, ситуация тяжелая на Бахмутском направлении, но контролируемая ВСУ.
"Бахмут держит оборону. Территории, прилегающие к Бахмуту, тоже держат оборону. Противник применяет новые атаки, то есть атакует на протяжении всего светового дня и ночью. Нам нужно много боеприпасов, чтобы отбивать атаки врага", - подчеркнул Кудряшов.
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