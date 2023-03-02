Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация напряженная на Бахмутском направлении, враг набрал темп. Если в течение 3-4 месяцев темп был высокий, то сейчас враг увеличил темп, чтобы ускорить попытку захватить Бахмут с его окрестностей", - заметил Кудряшов.

По его словам, ситуация тяжелая на Бахмутском направлении, но контролируемая ВСУ.

"Бахмут держит оборону. Территории, прилегающие к Бахмуту, тоже держат оборону. Противник применяет новые атаки, то есть атакует на протяжении всего светового дня и ночью. Нам нужно много боеприпасов, чтобы отбивать атаки врага", - подчеркнул Кудряшов.