Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Авиация для нас чрезвычайно важна, но существуют угрозы: на Юге Украины враг подтягивает комплексы противовоздушной обороны С-300, цель которых – попытка притормозить нашу активность в воздухе. Это также требует ответа с нашей стороны: системами HIMARS мы должны брать на прицел комплексы ПВО россиян, которые появляются близ линии столкновения", - отметил Згурец.

Аналитик добавил, что наша авиация используется для прикрытия наземных сил ВСУ.

"Несколько дней подряд мы видим сообщения командования Воздушных сил Украины и ОК "Юг" о том, что на Юге Украины наша авиация используется для прикрытия наших войск и ударов по командным пунктам и логистическим базам Российской Федерации", - отметил Сергей Згурец.

По информации Генштаба ВСУ, на 30 июня враг пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут, а также штурмует район Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. На Славянском направлении он производит перегруппировку войск.

29 июня ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины совершила до 20 групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск на разных направлениях.

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