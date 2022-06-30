Враг на Юге усиливает противовоздушную оборону, - военный эксперт Згурец
Аналитик Defence Express Сергей Згурец сообщил, что на Юге Украины российские оккупанты усиливают противовоздушную оборону для борьбы с нашей авиацией
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Авиация для нас чрезвычайно важна, но существуют угрозы: на Юге Украины враг подтягивает комплексы противовоздушной обороны С-300, цель которых – попытка притормозить нашу активность в воздухе. Это также требует ответа с нашей стороны: системами HIMARS мы должны брать на прицел комплексы ПВО россиян, которые появляются близ линии столкновения", - отметил Згурец.
Аналитик добавил, что наша авиация используется для прикрытия наземных сил ВСУ.
"Несколько дней подряд мы видим сообщения командования Воздушных сил Украины и ОК "Юг" о том, что на Юге Украины наша авиация используется для прикрытия наших войск и ударов по командным пунктам и логистическим базам Российской Федерации", - отметил Сергей Згурец.
- По информации Генштаба ВСУ, на 30 июня враг пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут, а также штурмует район Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. На Славянском направлении он производит перегруппировку войск.
- 29 июня ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины совершила до 20 групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск на разных направлениях.
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