Враг на подступах к столице, готовимся защищать Киев, - Кличко призвал местных жителей оставаться в укрытиях

Об этом он написал в Telegram.



"Враг - на подступах к столице. Наши вооруженные силы, бойцы терробороны героически сражаются за нашу землю. Мы готовимся защищать Киев. Сооружены укрепления на въездах в город. Установлены блокпосты. Я призываю всех сохранять выдержку. Не выходить без крайней необходимости на улицы. При сигнале тревоги находиться в укрытиях", - отметил Кличко.



Он напомнил, что объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт работает в ограниченном режиме до 19:00, а комендантский час действует с 20:00.



"Все – остаются дома или в укрытиях! По городу передвигается только транспорт со спецпропусками от военного коменданта Киева! Продолжается комендантский час до 8 утра", - добавил городской голова.



Кличко призвал не верить дезинформации и не поддаваться панике.



"Я хочу выразить еще раз поддержку жителям Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня, Василькова – где враг свирепствует и уничтожает все, расстреливает мирных жителей. Поблагодарить вооруженные силы, которые героически держат оборону, чтобы российская орда не прорвалась в Киев. Дорогие киевляне, украинцы!Не верьте дезинформации. Ее сейчас много. Не поддавайтесь панике! Мы должны защитить наш город, нашу страну и наше с вами будущее!" подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Николая Жернова главой Киевской военной администрации на период войны.