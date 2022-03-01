Враг на подступах к столице, готовимся защищать Киев, - Кличко призвал местных жителей оставаться в укрытиях
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские военные находятся на подступах к столице и призвал местных жителей не выходить на улицы без крайней необходимости
Об этом он написал в Telegram.
"Враг - на подступах к столице. Наши вооруженные силы, бойцы терробороны героически сражаются за нашу землю. Мы готовимся защищать Киев. Сооружены укрепления на въездах в город. Установлены блокпосты. Я призываю всех сохранять выдержку. Не выходить без крайней необходимости на улицы. При сигнале тревоги находиться в укрытиях", - отметил Кличко.
Он напомнил, что объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт работает в ограниченном режиме до 19:00, а комендантский час действует с 20:00.
"Все – остаются дома или в укрытиях! По городу передвигается только транспорт со спецпропусками от военного коменданта Киева! Продолжается комендантский час до 8 утра", - добавил городской голова.
Кличко призвал не верить дезинформации и не поддаваться панике.
"Я хочу выразить еще раз поддержку жителям Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня, Василькова – где враг свирепствует и уничтожает все, расстреливает мирных жителей. Поблагодарить вооруженные силы, которые героически держат оборону, чтобы российская орда не прорвалась в Киев. Дорогие киевляне, украинцы!Не верьте дезинформации. Ее сейчас много. Не поддавайтесь панике! Мы должны защитить наш город, нашу страну и наше с вами будущее!" подчеркнул он.
- Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Николая Жернова главой Киевской военной администрации на период войны.
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