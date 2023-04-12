Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Враг продолжает террор гражданского населения прифронтовых территорий Харьковщины", - подчеркнул глава области.

Сообщается, что сегодня рашисты били по поселку Дворична Купянского района.

В результате российских обстрелов ранены двое мирных жителей. Мужчина 40 лет и 30-летняя женщина в тяжелом состоянии. В настоящее время медики борются за их жизнь.

"Будьте осторожны и не игнорируйте сигналы тревоги", – подчеркнул Синегубов.