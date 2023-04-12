Враг на Харьковщине обстрелял поселок Дворична: двое гражданских в тяжелом состоянии
В среду, 12 апреля, российские войска открыли огонь по мирному населенному пункту Дворична Харьковской области, из-за обстрелов два человека в тяжелом состоянии
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Враг продолжает террор гражданского населения прифронтовых территорий Харьковщины", - подчеркнул глава области.
Сообщается, что сегодня рашисты били по поселку Дворична Купянского района.
В результате российских обстрелов ранены двое мирных жителей. Мужчина 40 лет и 30-летняя женщина в тяжелом состоянии. В настоящее время медики борются за их жизнь.
"Будьте осторожны и не игнорируйте сигналы тревоги", – подчеркнул Синегубов.
- В течение суток 11 апреля российская армия обстреливала Харьковщину, ранение получила 62-летняя женщина, повреждены 4 дома и дорога, возник пожар.
- Утром Генштаб отчитывался, что за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 21 авиационный удар и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня.
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