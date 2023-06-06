Враг на Донетчине пытается вести штурмовые действия, в то же время на Запорожье обороняется, - ВСУ
Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, что в Запорожской области противник ведет активную оборону, а в Донецкой – пытается вести штурмовые действия
Об этом Шершень рассказал в эфире телемарафона.
За минувшие сутки, 5 июня, враг обстреливал позиции украинских воинов в Запорожье 122 раза, и в Донецкой области - 275 раз.
"В целом самой горячей точкой востока Украины после Бахмута остается Марьинка, за прошедшие сутки только здесь произошло более 40 боевых столкновений. Противник продолжает наступательные действия на Авдеевском направлении, ведет активную оборону на Запорожском, а именно на Новопавловском и Ореховском направлениях", - рассказал .
Сообщается, что в Донецкой области армия РФ вела штурмовые действия с целью завладения опорными пунктами первого эшелона украинских защитников.
Враг обстреливает позиции наших войск и населённые пункты, расположенные у линии столкновения, с помощью танков, ствольной и реактивной артиллерии. Для корректировки артиллерийского огня используются беспилотные летательные аппараты, один из которых, БПЛА "Мерлин", был сбит нашими защитниками этой ночью.
По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, украинские воины крепко держат оборону и осуществляют меры по снижению боевых способностей армии РФ.
- На Лиманском и Бахмутском направлениях потери России в сутки составили более 160 солдат, еще около 230 оккупантов получили ранения. На Марьинском направлении – около 70 убитыми и более 100 ранеными.
- Спецназовец, офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин заметил в эфире Еспресо, что на линии фронта продолжается разведка боем со стороны ВСУ.
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