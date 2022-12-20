Враг на Донбассе в бешенстве, таранит нашу оборону всеми видами артиллерии, - спикер Восточной группировки войск Череватый
Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск, отметил, что украинские силы держат оборону и каждый раз отбивают врага, нанося ему тяжелые потери
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Ситуация чрезвычайно сложная на Донбассе. Враг в бешенстве, пытается во что бы то ни стало прорвать нашу оборону, выискивает слабые места, чтобы таранить ее всеми видами артиллерии. Противник бьет крупнокалиберной артиллерией, а сегодня Пригожин, глава ПВК Вагнер, показывал, но еще надо верифицировать местность, что они использовали "Гиацинты" (советская 152-мм корпусная самоходная пушка – ред.), об этом мы и раньше знали. Также они работают системами реактивного залпового огня, по возможности авиацией, чтобы прорвать нашу оборону", - прокомментировал пресс-секретарь Восточной группировки войск.
Сергей Череватый отметил, что, несмотря на все это, в районе Бахмута, Соледара, Клещиевки и других населенных пунктов наши воины держат позиции, благодаря своему мужеству, героизму, несокрушимости, обученности, сообразительности и каждый раз отражают врага, нанося ему тяжелые потери.
- 19 декабря офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко отметил, что у врага на Бахмутском направлении нет никаких стратегических и тактических успехов
- Также Командир роты 112 бригады ТРО Юрий Федоренко сообщил, что у противника еще есть ресурс на 2,5 месяца проводить ударно-штурмовые действия на Бахмутском направлении
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