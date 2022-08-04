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Главная война с Россией Враг может пытаться наступать в сторону Николаева и Одессы, чтобы снизить зависимость от нашей артиллерии, - полковник СБУ Костенко
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Враг может пытаться наступать в сторону Николаева и Одессы, чтобы снизить зависимость от нашей артиллерии, - полковник СБУ Костенко

4 августа, 2022 четверг
10:56
война с Россией

Роман Костенко, народный депутат Украины и полковник СБУ, считает, что у противника немного выходов для сохранения плацдарма на правом берегу Днепра

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Ситуация действительно сложная на фронтах. Враг готовится к наступлениям по многим направлениям и подтягивает силы на Юг, плацдарм на правом берегу Днепра для него очень опасен. Кроме того, у противника немного выходов для сохранения этого плацдарма или своих войск. Оккупант может попасть в окружение, если наши войска разобьют вражеские пути поставок тыловых запасов и при этом начнут давить, то понтоны противника не спасут", - отметил полковник СБУ.

Роман Костенко предполагает два варианта действий противника, или уход на Левый берег, что означает потерю захваченных территорий, или врагу нужно наступать дальше, чтобы разрывать расстояние между путями через Антоновский мост и Новокаховской дамбой, чтобы мы не могли их поражать.

"С моей точки зрения, и исходя из ресурсов врага, противник будет пытаться наступать в сторону Николаева и Одессы, чтобы забрать больше Юга и разорвать свою зависимость от нашей артиллерии, потому что мы разбиваем их тылы и не даем сидеть спокойно в обороне", – заметил полковник.

Костенко добавил, что Николаев и ВСУ готовятся к такому сценарию и все будет сделано, чтобы не только удержать город, но и в перспективе отразить оккупированные территории.

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