"Враг меняет формат операции": Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте

Об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил в комментарии одному из украинских изданий.

Ситуация на Бахмутском направлении изменилась. Наблюдается значительное уменьшение каких-либо активных действий врага при увеличении количества обстрелов из тяжелого вооружения, в основном из артиллерии и минометов. На первый взгляд кажется, что враг отказался от продолжения наступательных действий на этом направлении, но это впечатление не соответствует действительности", – сказал он.

"Временно произошло изменение формата операции, что связано с выводом подразделений "Вагнера" и заменой их на армейские и десантные части. Поэтому нынешняя ситуация может производить впечатление затишья. Но, к сожалению, это лишь временное затишье", - добавил генерал.

По словам Сырского, противник стремится перехватить инициативу, чтобы не допустить контрнаступательных действий ВСУ и самому перейти в наступление.