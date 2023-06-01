"Враг меняет формат операции": Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте
В Бахмуте Донецкой области наблюдается временное затишье, связанное с тем, что враг изменяет формат операции. Из города выходят вагнеровцы
Об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил в комментарии одному из украинских изданий.
Ситуация на Бахмутском направлении изменилась. Наблюдается значительное уменьшение каких-либо активных действий врага при увеличении количества обстрелов из тяжелого вооружения, в основном из артиллерии и минометов. На первый взгляд кажется, что враг отказался от продолжения наступательных действий на этом направлении, но это впечатление не соответствует действительности", – сказал он.
"Временно произошло изменение формата операции, что связано с выводом подразделений "Вагнера" и заменой их на армейские и десантные части. Поэтому нынешняя ситуация может производить впечатление затишья. Но, к сожалению, это лишь временное затишье", - добавил генерал.
По словам Сырского, противник стремится перехватить инициативу, чтобы не допустить контрнаступательных действий ВСУ и самому перейти в наступление.
- 25 мая основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о начале вывода своих подразделений из Бахмута.
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