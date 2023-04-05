Враг массово вырубает лес-кругляк на временно оккупированных территориях и везет его в РФ, – Маляр
Оккупанты продолжают уничтожать природно-ресурсный потенциал временно оккупированных территорий Украины. Они вырубают лес-кругляк и везут его в Россию
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"С начала оккупации российскими предприятиями была организована заготовка леса в Запорожской, Херсонской и других временно оккупированных областях Украины. При этом предпринимателями производится неконтролируемая варварская вырубка лесных насаждений, что в случае ее продолжения неотвратимо приведет к катастрофическим последствиям для экологии", - отметила чиновница.
"Большинство лесных массивов в этом регионе искусственного происхождения, и они специально создавались для защиты от ветровой, почвенной и водной эрозии, выполняя функции рекреационных и лесомелиоративных насаждений", - пояснила она.
По словам Маляр, в конце марта вблизи Мариуполя Донецкой области было зафиксировано перемещение колонн российских грузовых автомобилей со свежесрубленным лесом-кругляком.
- Ранее в Госэкоинспекции сообщали, что с февраля 2022 года РФ уничтожила в Украине почти 60 тыс. га лесов . При этом некоторые будут восстанавливать десятки лет, а часть утрачена навсегда.
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