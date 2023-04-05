Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"С начала оккупации российскими предприятиями была организована заготовка леса в Запорожской, Херсонской и других временно оккупированных областях Украины. При этом предпринимателями производится неконтролируемая варварская вырубка лесных насаждений, что в случае ее продолжения неотвратимо приведет к катастрофическим последствиям для экологии", - отметила чиновница.

"Большинство лесных массивов в этом регионе искусственного происхождения, и они специально создавались для защиты от ветровой, почвенной и водной эрозии, выполняя функции рекреационных и лесомелиоративных насаждений", - пояснила она.

По словам Маляр, в конце марта вблизи Мариуполя Донецкой области было зафиксировано перемещение колонн российских грузовых автомобилей со свежесрубленным лесом-кругляком.