Враг массированно обстрелял Запорожскую область: погиб мужчина, по меньшей мере 4 человека получили ранения
Днем 23 июня российская оккупационная армия массированно обстреляла Запорожскую область, в результате чего погиб мужчина, по меньшей мере 4 человека получили ранения
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
В результате обстрела Приморского получили ранения три человека.
"Идя с транспортной остановки на дачные участки, получили ранения женщины 54 и 72 лет и 66-летний мужчина", - написал он.
В Воздвижовке ранения получил 40-летний мужчина, разрушены три домовладения.
В центре Малой Токмачки в результате артудара погиб 35-летний мужчина.
Также оккупанты обстреляли Орехов управляемыми авиабомбами, а по Преображенке ударили запрещенными кассетными снарядами.
"Повреждены частные дома и многоэтажки. Информации о пострадавших пока нет", - написал Малашко.
Фото: zoda.gov.ua
- 17 июня во время обстрела Орехова ранение получил 56-летний мужчина.
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