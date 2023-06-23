Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

В результате обстрела Приморского получили ранения три человека.

"Идя с транспортной остановки на дачные участки, получили ранения женщины 54 и 72 лет и 66-летний мужчина", - написал он.

В Воздвижовке ранения получил 40-летний мужчина, разрушены три домовладения.

В центре Малой Токмачки в результате артудара погиб 35-летний мужчина.

Также оккупанты обстреляли Орехов управляемыми авиабомбами, а по Преображенке ударили запрещенными кассетными снарядами.

"Повреждены частные дома и многоэтажки. Информации о пострадавших пока нет", - написал Малашко.

Фото: zoda.gov.ua