Враг массированно наносит артиллерийские удары по Авдеевке, - боец "Легиона Свободы" Морозов
Боец "Легиона Свободы" Максим Морозов, майор МВД рассказал, что враг использует весь спектр мощности своего оружия
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Враг продолжает массированно обстреливать позиции ВСУ, обстреливать Авдеевку. Ситуация тяжелая, все слилось в сплошной обстрел. Невозможно сосчитать количество обстрелов в сутки, потому что обстрелы не прекращаются. По городу работают вражеские танки, грады, артиллерия. Враг использует весь спектр мощности своего оружия, который выливает в наш город, на жителей и наших бойцов, которые защищают Авдеевское направление", - подчеркнул Морозов.
- Российские кафиры проводят наступательную операцию в Донецкой области и сосредоточили основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что командование ВСУ делает ставку на использование HIMARS и увеличение количества артиллерии по условиям боя
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